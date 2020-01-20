"Fethi Sekin Kalbimizde" el işi ve resim sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Fethi Sekin Kalbimizde' el işi ve resim sergisi açıldı - Son Dakika

"Fethi Sekin Kalbimizde" el işi ve resim sergisi açıldı

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, özel bir kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri tarafından hazırlanan "Fethi Sekin Kalbimizde" başlıklı el işi ve resim sergisi açıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, özel bir kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri tarafından hazırlanan "Fethi Sekin Kalbimizde" başlıklı el işi ve resim sergisi açıldı.

İzmir Adliyesine 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı önlemeye çalışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in anısına Menteşe Kaymakamlığında açılan sergide, öğrencilerin yaptığı 30 resim ve çeşitli el işi ürünleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Menteşe Kaymakamlığı yeni hizmet binasındaki serginin açılışında konuşan Kaymakam Caner Yıldız, tüm şehitlerle gurur duyduklarını söyledi.

Vatanın sadece üzerinde yaşayanlarla değil, altında yatanlarla vatan olduğunu belirten Yıldız, "Her yaşayan Türk, şehit ve gazi olmaya adaydır. Bunu hepimiz biliyoruz. Şehidimize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah sizlere sağlık ve uzun ömürler versin." dedi.

"Şehidimle gurur duyuyorum"

Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu adına açılan serginin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Şehidimle gurur duyuyorum. Bu tüm Türkiye'nin gururudur. İl il geziyorum. Gençlere vatan, millet, bayrak sevgisini anlatıyorum." diye konuştu.

Oğlunun şehit haberini Aydın'da bir hastanede aldığını anlatan Sekin, şunları kaydetti:

"Böbrek taşı ameliyatı olmuştum. Olay saatinde ameliyattaydım. Servise alındığım sırada televizyon açıktı. 'İzmir Adliyesinde patlama var. Bir şehidimiz var, ismi Fethi' dediler. Soy ismini öğrenememişler. Ben orada yıkılmışım zaten. Gözlerimi açtığımda, Vali, Emniyet Müdürü, Kaymakam herkes odadaydı. Her gelenden Allah razı olsun. Gazeteciler soru sordu, cevap veremedim. Sadece 'Vatan sağ olsun' dedim. Başka bir şey diyemedim."

Açılışın ardından şehit babası ve protokol üyeleri, minik öğrencilerin yaptığı resimleri inceleyerek, onlara boyama kitabı hediye etti.

Fethi Sekin Kalbimizde el işi ve resim sergisi açıldı

Fethi Sekin, Menteşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:49 Kaynak: AA
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