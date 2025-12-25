Şike operasyonunda gözaltına alınan Lütfü Arıboğan, Mehmet Baransu ile mesajlaşmış - Son Dakika
Şike operasyonunda gözaltına alınan Lütfü Arıboğan, Mehmet Baransu ile mesajlaşmış

25.12.2025 23:17
Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren 4 şüpheli arasında yer alan Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı'nın savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, FETÖ hükümlüsü Mehmet Baransu'yla irtibatları vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Soruşturma kapsamında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan adli kontrol istenen şüpheliler Arıboğan ve Helvacı hakkında savcılığın sevk yazısında, kamuoyunda 2011 yılında "Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan kumpas soruşturma ve kovuşturmalara karışan savcı, hakim, emniyet ve basın mensubu çok sayıda eski kamu görevlisi kişiye kamu davası açıldığı aktarılarak, bu kişilerin yargılandığı belirtildi.

"FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTEDİLER"

Söz konusu iddianameyle Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) futbol camiasını da ele geçirerek söz sahibi olmak istediği, bunu da Türkiye'nin büyük spor kulüplerinden biri olan, büyük kitlelere hitap eden Fenerbahçe Spor Kulübüyle yapmak istediği kaydedilen yazıda, bunun için de örgütün sevmediği, kulübün başkanı olan Aziz Yıldırım'ı seçtikleri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığında ele geçen belgede Aziz Yıldırım'ın dinle ilgisi olmadığından bahsedildiği ancak Yıldırım'ın dini kullanan bir terör örgütü olan "İBDA/C" bahanesiyle istihbarı olarak dinledikleri belirtildi.

Yazıda, 3 Temmuz 2011'de düzenledikleri "şike operasyonu"yla Aziz Yıldırım'ı tutukladıklarının, operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarına "Aziz Yıldırım'ı ver kurtul." denilerek, Yıldırım'ın aleyhine ifade vermek için yönlendirdiklerinin, bu vesile hem Yıldırım'dan kurtulmak hem de futbol takımını ele geçirmek istediklerinin ortaya konulduğunun bilindiği ifade edildi.

MEHMET BARANSU İLE YAZIŞMIŞLAR

Savcılığa 16 Mayıs'ta suç duyurusuyla iletilen, Lütfi Arıboğan ile FETÖ hükümlüsü Mehmet Baransu arasında gerçekleştiği iddia edilen elektronik posta yazışmaları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Baransu'nun geçmişte "Ergenekon, Balyoz, Şike Davası" gibi FETÖ/PDY mensuplarınca usulsüz yürütülen soruşturmalarda terör örgütü mensubu kamu görevlilerine belge teminiyle gündeme geldiği vurgulandı.

Yazıda Baransu'nun FETÖ'nün yayın organı Taraf gazetesinde basın ve yayın faaliyetlerinde bulunduğu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkumiyetine karar verildiği, halen cezaevinde bulunduğu aktarıldı.

Sevk yazısında ayrıca, alınan tanık beyanları ile söz konusu e-posta içeriklerinin doğruluğunun teyit edildiği, Baransu'nun imaj içeriklerinde yine Lütfi Arıboğan'la çok sayıda mesaj içerikleri olduğu belirtildi.

Savcılığın TFF arşivlerinde yaptığı araştırma sonucu 21 Temmuz 2011'de TFF'ye çok sayıda evrak klasörünün ulaştığı, bu evrakların gelen giden evrak defterine önce kaydedildiği daha sonra iptal edilip, Lütfi Arıboğan'ın ekibine ulaştırıldığının tespit edildiğine dikkati çekilen yazıda, Arıboğan'ın FETÖ/PDY'nin basın ayağı Mehmet Baransu'nun yönlendirme ve desteğiyle "Futbolda Şike Soruşturması"nın TFF içindeki yansıması olan sportif soruşturmaları ve UEFA'yla olan görüşmeleri hukuk ekibi sorumlularından olan İlhan Helvacı ile birlikte FETÖ/PDY'nin menfaatleri doğrultusunda yönettiklerine işaret edildi.

NE OLDU?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren 4 şüpheli arasında yer alan Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı, "yurt dışı çıkış yasağı ve imza" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Arıboğan ve Helvacı, savcılıkça "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Diğer şüpheliler Gülüm ile Köksal serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal'ın, kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere cumhuriyet başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

