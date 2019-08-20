Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün üniversite yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün üniversite yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı

4 dakika önce

ANKARA'da, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

FETÖ'nün üniversite yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı, System.String[]
ANKARA'da, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara ile birlikte Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Uşak, Ağrı, İstanbul, Antalya, Kütahya, Kocaeli ve Hatay'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer 11 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parkta yaşayan ailenin dramı yürekleri burkuyor
Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:14:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün üniversite yapılanması soruşturmasında 21 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]