FETÖ Okulları Yanılsama, Eğitimde Yenilik Vurgusu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu'nda sunum yapan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devralınan eğitim kurumlarına ilişkin, "FETÖ iltisaklı okulların Türkiye kamuoyunda zaman zaman ortaya çıkardıkları, 'Çok başarılı okullar' algısının tamamen bir yanılsamadan ibaret olduğunu okulların içine girdikten sonra gördük" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Mertoğlu'nun sunumunun ardından Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, milletvekillerini bilgilendirdi. Türkiye'nin binlerce yıllık eğitim tecrübesi olduğunu belirten Özdil, "Bugün itibarıyla Türkiye Maarif Vakfı 64 ülkede etkin bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Halihazırda bu 64 ülkenin 56'sında bizim 517 okulumuz, 2 üniversitemiz, 15 eğitim merkezimiz, 11 Türkiye araştırmaları merkezimiz ve 56 yurt binasında 75 bini aşkın öğrenciye eğitim hizmetleri sunuyoruz. Bu, coğrafi yaygınlık ve öğrenci sayısı itibarıyla Türkiye Maarif Vakfını uluslararası alanda dünyanın en yaygın uluslararası okul zincirlerinden biri haline getiriyor. Fakat biz bunu yalnızca bir nicel büyüme olarak ele almıyoruz, eğitim hakkının evrenselliğine katkı sunan yapısal bir kapasite olarak da değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ÜLKELERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK BİR SİSTEMİ İNŞA ETMEK İSTİYORUZ'

Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı araştırmalara göre 251 milyon çocuğun eğitim görmediğini söyleyen Özdil, "Türkiye Maarif Vakfı olarak biz; tek bir model yapalım ve o model her bedene uysun. Bu modeli her gittiğimiz yere ve her bedene uyacağını iddia ettiğimiz elbiseyi pazarlamak değil. Bizim hedefimiz, faaliyet gösterdiğimiz yerlere özgü, o yerin sosyal ritminden, sosyal dokusundan beslenen ve oranın gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir okul sistemi inşa etmek istiyoruz. Böyle iddialı bir şey yapıyoruz, başka kimsenin yapmadığı gibi yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA GENELİNDE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ VE MEZUN OLMA ORANI EN DÜŞÜK GRUP, TÜRKLER'

Özdil, Avrupa'da Türk diasporasına karşı ciddi bir ayrımcılık yapıldığını ve artan bir İslamofobi olduğunu sözlerine ekledi. Özdil, "Avrupa genelinde, 'Ben ayrımcılığa uğruyorum' hissini yaşayan Müslümanların oranı yüzde 47'dir. Avusturya ve Almanya'da bu oran tepe noktaya çıkıyor; Avusturya'da yüzde 71, Almanya'da yüzde 68'dir. Türkiye Maarif Vakfı olarak biz Avrupa'da ne yapacağız meselesini düşünürken karşımıza çıkan çarpıcı bir veri: Sosyoekonomik durumları bu halle örtüşmemesine rağmen Avrupa genelinde üniversiteye giriş ve üniversiteden mezun olma oranı en düşük göçmen grubu Türkler. Bakın Almanya'da tüm nüfusun yüzde 26'sı, göçmenlerin yüzde 25'i üniversiteli iken Türkiye kökenlilerde bu oran yüzde 9. Fransa'da '41, 32, 24' diye gidiyor ki bu 24'ün içinde Avrupa Birliği üyesi ülkeler var yani onlar Türk oldukları için saymamışlar. Bu Türkiye kökenlilerin bazen başka bir grubun içinde değerlendirildiğini görüyoruz. İşte Belçika'da 39,9; 31,8; 11,3. Hollanda'da göçmen geneline dair bir ayrım yok ama 41'e 25. Avusturya'da ise 16; göçmenlerde 19, orada daha yüksek fakat Türkiye kökenlilerde yüzde 5 olduğunu görüyoruz" dedi.

'FETÖ İLTİSAKLI OKULLARIN VAKIF İÇERİSİNDEKİ BÜYÜKLÜĞÜ ÜÇTE 1'İ KADAR'

Bilgilendirmenin ardından Özdil, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Özdil, 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte devralınan eğitim kurumları ile ilgili, "Öncelikle şunu söylemek isterim; devralınan okullar bizim toplam büyüklüğümüzün üçte 1'ini teşkil ediyor. Yani, 'Türkiye Maarif Vakfı' deyince herkesin aklına FETÖ iltisaklı okulların devralınması geliyor ama bizim toplam büyüklüğümüzün hem öğrenci sayısı açısından hem okul sayısı açısından hem faaliyet gösterdiğimiz ülkeler açısından üçte 1'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla şunu net bir şekilde de ifade etmek isterim. FETÖ iltisaklı okulların Türkiye kamuoyunda zaman zaman ortaya çıkardıkları, 'Çok başarılı okullar' algısının tamamen bir yanılsamadan ibaret olduğunu okulların içine girdikten sonra gördük. Eğitim anlamında yani öğrencilerin var olan yeteneklerinin panayır yeri gibi sergilendiği bir pazar yerinin ötesinde ne bir eğitim anlayışı ne bir eğitim felsefesi olmadığını gördük. Dolayısıyla biz arzu etmesek de değişiklikler yapmak zorundaydık çünkü insanlar en değerli varlıklarını yani çocuklarını oraya emanet ediyorlar. İyi bir eğitim almaları ve eğitimin düzgün şekilde yapılabilmesinin teorik temelleriyle birlikte gerçekleşmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'TOPLAM PERSONELİMİZ 13 BİN CİVARINDA'

Özdil devralınan okullarda yapılan değişikler ile ilgili şöyle devam etti:

"Zaman zaman Türkiye Maarif Vakfı için, 'FETÖ gitti, yerine başka bir cemaat geldi' şeklinde algılandığını hissediyorum fakat Vakfımız kanunla kurulmuş, eğitim alanında faaliyet gösteren profesyonel bir vakıf. Türkiye Maarif Vakfı okullarında çalışanların, personelimizin işe alım kaynakları belli; biz ilanla alıyoruz çalışanlarımızı ve bu ilan da herkese açık, sizlerin yönlendirmeleriyle de bize yeni başvurular olursa bundan da memnuniyet duyarız. Bir taraftan şunu da söyleyeyim; Öğretmen sayılarımız soruldu? Bizim Türkiye'de toplam 333 çalışanımız var, yurt dışında Türkiye'den görevlendirilen 504 personelimiz var, toplam personelimiz 13 bin civarında. Dolayısıyla, yurt dışındaki eğitim personelimizin yüzde 5'inden daha azı Türkiye'den görevlendiriliyor. Bu hem müfredat gereklilikleri açısından ama hem de sürdürülebilir bir model ortaya koymak açısından verimli bir model."