Filistin İçin Yürüyen Aktivist Ruth Herbert

İngiliz aktivist Ruth Herbert, Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (Medical Aid for Palestinians) kuruluşu adına bağış toplamak amacıyla Birleşik Krallık'tan İstanbul'a yürüyor.

MAYIS AYINDA YOLA ÇIKTI

Arnside'daki evinden 2 Mayıs 2025'te yola çıkan 52 yaşındaki Herbert, İngiltere, Fransa, İsviçre, İtalya, Slovenya, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı. Herbert, "Filistin İçin Büyük Yürüyüş" adını verdiği ve 6,5 aydır devam ettiği yürüyüşünü, 15 Kasım Cumartesi İstanbul'da sona erdirecek.

Şu ana kadar yaklaşık 50 bin İngiliz sterlini bağış toplayan Herbert, bu eylemine nasıl başladığını, hedeflerini ve yol boyunca karşılaştıklarını anlattı.

AVRUPA'YI YÜRÜYEREK GEÇTİ

Ruth Herbert, İngiltere'den başlayıp Avrupa'yı kapsayan uzun yürüyüşüne ilişkin, "Beni bunu yapmaya teşvik eden şey, Filistinlilerin yaşadığı acıyı görmek ve bir şeyler yapmak istememdi. Gösterilere katılmak oldukça yaygındı ama bunun yeterli olmadığını hissettim. Medical Aid for Palestinians adlı hayır kurumunu desteklemek istedim. Yürüyüş fikri bağış toplamak amacıyla aklıma geldi." dedi.

SON DURAK İSTANBUL

Filistin halkının acı dolu zamanında onlar için daha fazlasını yapmayı arzuladığını ifade eden Herbert, Avrupa ve dünyada Filistinlilerin mücadelesini destekleyen insanlarla tanışmak istediğini söyledi. Herbert, Filistin'de yaşanan korkunç olaylar ve çaresiz kayıplar karşısında umut verici bir şey ortaya koyma hedefiyle yola çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten başka ne yapabileceğimi bilmiyordum. 'Ne yaptığımızın önemi yok, yeter ki bir şey yapalım.' diye düşündüm. Daha önce uzun bir yürüyüş yapmıştım ama bu kadar uzun bir yürüyüş değildi. O yürüyüşten keyif almıştım ve açık havada olmanın, hareket etmenin zihinsel olarak birçok şeye yardımcı olduğunu fark ettim. Gazze'den gelen korkunç görüntüleri izlemek tüm insanlığı derinden yaraladı. Bu yürüyüşü hem kendime iyi gelmesi hem de Filistinlilerin fiziksel ve ruhsal olarak iyileşmesine katkıda bulunmak için yapmak istedim. 6,5 ay oldu. Cumartesi günü İstanbul'da bitireceğim."

Lancaster'daki Filistin'i destekleyen arkadaşlarından büyük destek gördüğünü anlatan Herbert, "Yola çıktıktan sonra bana her konuda destek oldular. Planlama ve organizasyon gibi her türlü konuda bana yardımcı olan bir ekibim var. Çok fazla kamp yaptım ve insanlar gerçekten çok cömert ve nazik davrandı. Bu aslında oldukça basit, bir ayağını diğerinin önüne koyup yürüyorsun, bazen bir yer seçip oraya doğru gidiyorsun. Bu anlamda memleketimden gelen destek gerçekten muazzam oldu." diye konuştu.

"FİLİSTİN İÇİN HEM BARIŞA HEM ADALETE İHTİYACIMIZ VAR"

Ruth Herbert, Filistin için uzun soluklu mücadele çağrısı yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence hepimiz bir şeyler yaptığımızda, birlikte bir dalga oluşturuyoruz. Bu dalga büyüdükçe daha fazla insan katılıyor ve yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Çünkü insanlar Filistin'de olan biten konusunda gerçekten çok güçlü duygulara sahip. İnsanlar bazen ne yapacaklarını bilemiyor ama bence attığımız her adım, dünyanın dört bir yanında bu konuda aynı duyguları paylaşan insanları bir araya getirerek güçlü bir topluluk oluşturuyor. Umutlarımızı korumalı ve mücadeleye devam etmeliyiz. Çünkü her direniş, her mücadele zamanı gerektirir. Uzun soluklu olmalı, çaba harcamalıyız."

Bu işlerin bir gecede olmayacağını ancak kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Herbert, "Bence insanlığımız Filistin ile sınanıyor. Filistin'e nasıl davrandığımız, aslında tüm gezegeni ve dünyayı nasıl etkileyeceğimizi gösteriyor. İnsanların yok edilmesine, evlerinden edilmesine seyirci kalamayız. Adalet için mücadele etmeye devam etmeliyiz, işte bu yüzden 'Filistin için hem barışa hem de adalete ihtiyacımız var.' diyorum. Barış ve adalet… Buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yolculuğun fiziksel açıdan zorlu geçtiğini ancak kendisi için büyük onur kaynağı olduğunu dile getiren Herbert, 12 ülkeden geçtiğini, farklı insanlarla tanıştığını ve yol boyunca ücretsiz yemek, konaklama gibi çok sayıda cömert davranışa tanık olduğunu aktardı.

Herbert, Medical Aid for Palestinians kuruluşu için koyduğu 50 bin sterlinlik bağış hedefine neredeyse ulaştığına dikkati çekerek, "Eve dönmek büyük bir değişim olacak, kendimi buna hazırlamaya çalışıyorum. 6 aydır bunu yapıyorum ve eve dönmek muhtemelen biraz sarsıcı olacak. Ama planım, trenle eve dönmek. Böylece ne kadar yol yürüdüğümü görebileceğim. Sonra Londra'da ailemle buluşacağım." diye konuştu. Ruth Herbert, sözlerini "Filistin için konuşmaya devam edin." diyerek noktaladı.