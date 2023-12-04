Filistin resmi haber ajansı WAFA : İsrail uçakları ve topçularının Gazze'de Filistinlilerin kaldığı iki okula düzenlediği saldırı sonucu en az 50...

İsrail savaş uçakları ile topçuları tarafından Gazze'deki iki okula düzenlenen saldırılar sonucu en az 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Can kaybının 16 bine yaklaştığı işgal altındaki kentte iletişimin de tamamen durduğu bildirildi. Öte yandan görgü tanıklarına göre Gazze'nin kuzeyini işgal eden İsrail tankları, şeridin güneyine doğru inmeye başladı.

EN AZ 50 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİLER

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail hava saldırıları ve topçu atışları, Gazze'nin Derec semtinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şehit Esad Saftavi Okulu ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Salahaddin Okulu'nu hedef aldı. İki okula düzenlenen saldırılarda ölen 50 Filistinliden birçoğunun cenazesi ile yaralı yüzlerce sivil bölgeye yakın olan Zeytun Mahallesi'ndeki Baptist Hastanesine getirildi.

Haberde, sivil savunma ekiplerinin, bölgeye yoğun topçu atışlarının devam etmesi sebebiyle okullara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığı ifade edildi. Söz konusu iki okulun sığınma merkezlerinin bakım ve giderlerinin Cezayir el-Bereket Cemiyeti tarafından karşılandığı kaydedildi.

İSRAİL TANKLARI İSTİKAMETİ GÜNEYE ÇEVİRDİ

Görgü tanıklarının AFP'ye verdiği bilgiye göre düzinelerce İsrail tankı bugün günü Şeridi'nin güney kesimine Han Yunus yakınlarında girdi. Tanklarla birlikte Zırhlı personel taşıyıcılar ve buldozerler de görüldü. 59 yaşındaki Amin Abu Hawli, İsrail araçlarının Han Yunus yakınlarındaki El Karara köyündeki Filistin topraklarının "iki kilometre (1,2 mil) içinde" olduğunu söyledi.

34 yaşındaki Muaz Muhammed, İsrail tanklarının şeridin kuzeyinden güneyine uzanan Selahaddin yolunun güney kısmında bulunduğunu söyledi. Muhammed, "Selahaddin yolunu her iki taraftan tutuyorlar ve şimdi Deir el-Balah ile Han Yunus arasındaki yolu kesiyorlar, bölgeden geçmeye çalışan arabalara ve insanlara mermiler ve tank mermileri atıyorlar" dedi.

GAZZE ŞEHRİNDE İLETİŞİM TAMAMEN DURDU

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının önemli unsurlarının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurdu.

Jawwal'dan yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle ağın önemli unsurlarının zarar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin (sabit ve cep telefonu ile İnternet) tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Jawwal ekiplerinin hizmetleri yeniden sağlamak için sahada mevcut imkanlar dahilinde çalıştığı kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 16 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 15 bin 899 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.