Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta BioNTech aşısını vurmaya başlayabilir - Son Dakika
BBC

Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta BioNTech aşısını vurmaya başlayabilir

30.11.2020 05:37
Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta BioNTech aşısını vurmaya başlayabilir, System.String[]

Financial Times gazetesi, ilk koronavirüs aşılarının haftalar içinde vurulmaya başlanabileceğini, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesi beklenen İngiltere'nin, 7 Aralık gibi erken bir tarihte ilk aşıları vurabileceğini yazdı.

Financial Times gazetesi, ilk koronavirüs aşılarının haftalar içinde vurulmaya başlanabileceğini, BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşıya ilk onayı vermesi beklenen İngiltere'nin, 7 Aralık gibi erken bir tarihte ilk aşıları vurabileceğini yazdı.

Gazete ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ise 10 Aralık'taki danışma toplantısının kısa süre ardından aşıya onay verebileceğini bildirdi.

Haberde, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün Başkanı Anthony Fauci'nin de NBC televizoynuna yaptığı açıklamada "Büyük ihtimalle, neredeyse kesin bir şekilde, ilk öncelik grubundaki bireylerin bir kısmını Aralık ayı sona ermeden aşılayacağız" dediği belirtiliyor.

Alman yetkililerin de haftasonunda, Avrupa'daki denetçi kurumların yeşil ışık verir vermez, gelecek ay aşılamayı başlatmak için hazırlıklar yapıldığını söylediği kaydediliyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın Bavyera Radyosu'na yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle Pfizer/BioNTech aşısının Aralık ayı ortasında onay almasını bekliyoruz" dedi aktarılıyor.





Financial Times, gazetenin gördüğü gizli belgelerde, Avrupa Birliği genelinde ilaç ve tedavilere onay veren Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech aşısı ve Moderna'nın geliştirdiği aşıya onay verip vermemeyi gelecek ay ele alacağının belirtildiğini söylüyor.

Gelecek ay verilecek onayın, 27 üyeli AB'de 2020 sona ermeden aşılamanın başlamasının önünü açacağı kaydediliyor.

'Tek bir aksama bile süreci geciktirebilir'

Ancak EMA'nın işleyişine hakim kaynaklar, takvimde aşılması gereken çok sayıda engel olduğunu ve tek bir engeldeki aksamanın bile takvimi önemli ölçüde erteleyebileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere teknik olarak, Brexit geçiş sürecinin sona ereceği 1 Ocak'a kadar EMA'nın yetki alanında. Ancak 2012'de yapılan bir değişiklikle, İngiltere'nin düzenleyici kurumu acil bir kamu salığı sorununda EMA'dan ayrı hareket edebiliyor.

EMA, aşıların onay başvurularının ne zaman yapıldığını ve bundan sonraki ayrıntılı onay süreci takvimini kamuoyuna duyuracağını söylemişti.





Kuruluş, Financial Times'a yaptığı açıklamada, EMA'nın en ileri aşamadaki aşı adaylarına yönelik değerlendirmenin bu yılsonu ya da gelecek yılbaşına dek tamamlanabileceğini belirtmişti.

EMA'nın, ABD ve İngiltere'de aşının büyük ihtimalle daha önce onaylanacak olması yüzünden, süreci hızlandırma baskısı altında olduğu da belirtiliyor.

Ancak kuruluş, yaptığı yazılı açıklamada "herhangi bir siyasi baskı yaşamadıklarını" söyledi.

Açıklamada "Tavsiyemiz, aşının güvenliği, kalitesi ve etkinliği temelinde olacak, başka bir şey değil. Onay kanıtların aşının faydalarının risklerinden daha büyük olduğunu ikna edici bir şekilde göstermesi halinde verilecek" denildi.

Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta BioNTech aşısını vurmaya başlayabilir

İngiltere, Pfizer, Aralık, Times, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta BioNTech aşısını vurmaya başlayabilir - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Kız arkadaşını bıçaklayıp sosyal medyadan paylaştı: Ben gururluyum, yapmayın etmeyin dedim bıçakladım BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi 2. kattan düşen Görkem bebeği çanak anten hayatta tuttu! İşte o anlar Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi         
23:22
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı         
22:24
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden         
21:54
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti         
21:43
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi         
17:52
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti         
13:14
Esenyurt'ta polisin Esenyurt'ta polisin "Parti var" ihbarına gittiği yer Nijeryalıların derneği çıktı! Ayin bile yapmışlar         
12:40
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı         
01:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 05:47:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Financial Times: İngiltere 7 Aralık'ta BioNTech aşısını vurmaya başlayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei