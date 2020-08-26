Fioly Bocca, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'ne konuk oldu - Son Dakika

Bu yıl ilk kez dijital ortama taşınan İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin (İTEF), çağdaş İtalyan edebiyatını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği "İTEF Ekranda İtalya Özel" programının konuğu yazar Fioly Bocca oldu.

Edebiyat ajanı Kardelen Genç'in moderatörlüğünü üstlendiği program, Zoom programı ve İTEF'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Çok satan kitabı Kırmızı Mektuplar'da bir edebiyat ajanının özel yaşamı ve iş hayatını nasıl dengede tuttuğunu eğlenceli diyaloglarla anlatan yazar Fioly Bocca, pandemi dönemini stresli geçirdiğini ve kırsal bir bölgeye kaçarak bu süreçte doğaya sığındığını belirtti.

Bocca, ilk başlarda kendisi için yazdığını dile getirerek, "Yazdıklarımı daha ajanlar okumadan önce arkadaşlarıma okutuyordum. Onlar nelerin üzerinde daha fazla durmam gerektiği gibi önerilerde bulunuyorlardı. Böylece bir ateş yandığını söyleyebilirim." dedi.

Türk edebiyatçılardan Orhan Pamuk'u okuduğunu aktaran Bocca, özellikle İstanbul'u ziyaret ettiği zaman İstanbul romanını okuduğunu söyledi.

Bocca, İstanbul'un unutulmaz güzellikte bir şehir olduğundan vurgulayarak, "Bir seyahate gitmeden önce orasıyla ilgili bir şey okumak hoşuma gider. Yazar olmak isteyen gençler için de bunu tavsiye ederim. Ayrıca klasik romanları kesinlikle okumalarını öneririm. Seyahat etmek önemli fakat mesela yaşadığımız günler gibi seyahatin sınırlı olduğu dönemlerde dünya edebiyatında farklı yazarları keşfetmelerini öneriyorum." diye konuştu.

Zoom üzerinden yapılan etkinlikler, İTEF'in YouTube, Instagram ve Twitter hesaplarından da canlı yayınlanıyor.

Festival, 28 Ağustos'a kadar çevrim içi etkinliklerle devam edecek.