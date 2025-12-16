Brezilya'da fırtına dehşeti: 24 metrelik özgürlük heykeli devrildi - Son Dakika
Brezilya'da fırtına dehşeti: 24 metrelik özgürlük heykeli devrildi

Brezilya\'da fırtına dehşeti: 24 metrelik özgürlük heykeli devrildi
16.12.2025 12:07  Güncelleme: 17:04
Brezilya\'da fırtına dehşeti: 24 metrelik özgürlük heykeli devrildi
Brezilya'nın güneyinde etkili olan şiddetli fırtına, Porto Alegre kentinde dikkat çekici bir olaya neden oldu. Saatte 80 kilometreyi aşan rüzgarlar, bir alışveriş mağazasının otoparkında bulunan 24 metrelik Özgürlük Heykelinin replikasını yerle bir etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Porto Alegre şehrinde etkili olan şiddetli rüzgarlar, Guaiba bölgesindeki bir mağazanın otoparkında bulunan 24 metrelik Özgürlük Heykelinin replikasının devrilmesine yol açtı.

Brezilya'da fırtına dehşeti: 24 metrelik özgürlük heykeli devrildi

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Brezilya'da fırtına dehşeti: 24 metrelik özgürlük heykeli devrildi

RÜZGARIN HIZI 83 KİLOMETREYE ULAŞTI

Rio Grande do Sul Eyaleti Sivil Savunması, saatte 90 kilometreyi aşabilecek rüzgar ihtimaline karşı fırtına uyarısı yayınladı. Yerel saat ile 15.20-16.20 arasında rüzgar hızının saatte 83,3 kilometreye ulaştığı bildirildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Guaiba bölgesindeki Havan zincirine ait mağazanın otoparkındaki 24 metrelik heykel, devrilerek çevrede büyük panik yarattı. Olay sırasında bölgede kimsenin yaralanmaması ise tek teselli oldu. Yetkililer, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak önlem aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Firma, olayın ardından teknik ekiplerin katılımıyla detaylı bir inceleme yapılacağını duyurdu. Mağazanın otoparkındaki yapı, heykel kaidesi ve heykelin kendisi dahil olmak üzere toplam 35 metre yüksekliğe sahipti.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Brezilya'da fırtına dehşeti: 24 metrelik özgürlük heykeli devrildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Brezilya'da fırtına dehşeti: 24 metrelik özgürlük heykeli devrildi - Son Dakika
