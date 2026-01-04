İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı

İçişleri Bakanlığı\'ndan 13 il için fırtına uyarısı
04.01.2026 16:09
İçişleri Bakanlığı\'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Haber Videosu

İçişleri Bakanlığı tarafından Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevreleri için de fırtına uyarısında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 13 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

MARMARA VE EGE FIRTINAYA TESLİM OLACAK

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, Balıkesir ile Çanakkale çevreleri için de fırtına uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı

"ULAŞIMDA AKSAMALAR, ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ, BACA GAZI ZEHİRLENMESİ..."

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 4 Ocak 2026 Pazar günü, gece saatlerine kadar; Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya ve Eskişehir'in güneybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına; Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz"

İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı - Son Dakika

