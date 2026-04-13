Fiyatı 1 TL\'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Adana’da bir zincir markette nane ve maydanozun demet fiyatının 1 liraya düşürülmesi izdihama neden oldu. Ucuz üründen almak isteyen vatandaşlar markette yoğunluk oluşturdu.

1 LİRALIK ÜRÜNE YOĞUN İLGİ

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan markette düzenlenen kampanyada, normalde 25-30 lira arasında satılan maydanozun 1 liraya düşmesi büyük ilgi gördü. Kısa sürede markete akın eden vatandaşlar ürünlere ulaşabilmek için birbirleriyle yarıştı.

MARKETTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Görüntülerde vatandaşların ürünleri almak için adeta mücadele ettiği görülürken, market çalışanları da talebi karşılamak için yoğun çaba harcadı. Kısa sürede rafların boşaldığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananlar sosyal medyada “şok kampanya” notuyla paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar hem ekonomik koşullara hem de yaşanan yoğunluğa dikkat çeken yorumlar yaptı.

TARTIŞMA YARATTI

Bazı kullanıcılar izdihamı eleştirirken, bazıları ise yaşanan durumu ekonomik şartlarla ilişkilendirdi. Görüntüler, kısa sürede farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.