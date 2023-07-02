Fransa'daki protestolar İsviçre'ye de sıçradı - Son Dakika
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Fransa'daki protestolar İsviçre'ye de sıçradı

02.07.2023 13:39

Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M'nin ölümüne tepki olarak başlayan ve devam eden sokak olayları, Belçika'nın ardından İsviçre'ye de yayıldı. İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen protestolarda 7 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, mağazaların vitrin camlarını kırarak olaylara müdahale eden polise saldırdı. Fransa'daki protestoların 3. gününde Belçika'ya sıçrayan olaylarda 144 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu 27 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren ve devam eden sokak olayları, Belçika'nın ardından İsviçre'ye de yayıldı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İsviçre basınındaki haberlere göre, Nael M. için düzenlenen protestolar dün gece İsviçre'nin Lozan kentine de sıçradı. Fransa'daki gösterilere destek vermek için 100 gencin toplandığı Lozan'da çıkan olaylarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 15 ila 24 yaşında olduğu kaydedildi.

YÜZÜ MASKELİ GENÇLER POLİSE KALDIRIM TAŞI FIRLATTI

Emniyetten yapılan açıklamaya göre göstericiler, Flon Mahallesi ve Geneve Sokağı'ndaki mağazaların vitrin camlarını ve bir kitapevi zincirinin giriş kapısını kırdı. Olaylara müdahale etmek için yaklaşık 50 belediye polisi görevlendirilirken, yüzü maskeli gençler polise kaldırım taşları ve bir molotofkokteyli fırlattı. Soruşturma başlatılan olaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan videolarda, polislerin sokakta bir grubu kovaladığı görüldü.

BELÇİKA'DA 144 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan ve Fransa geneline yayılan protestolar, 3. gününde Belçika'ya sıçramış ve ülkede 144 kişi gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa'daki protestolar İsviçre'ye de sıçradı - Son Dakika
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