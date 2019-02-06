Futbol Camiasından Terim'e Taziye Mesajları
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı ile Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
ve Kulüpler Birliği Vakfı
ile Beşiktaş
ve Fenerbahçe
kulüpleri, Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayınladı. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "A Milli Futbol Takımımızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. Kulüpler Birliği'nin resmi internet sitesinden vefat ile ilgili yapılan başsağlığı mesajında, "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Fatih Terim'e, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda "Galatasaray Spor Kulübü
Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, Terim Ailesi'ne ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi. Fenerbahçe Spor Kulübünün açıklamasında ise "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:56 Kaynak: İHA
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