SPOR Futbol efsanesi Özkan Sümer anıldı - Son Dakika

Futbol efsanesi Özkan Sümer anıldı

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)- A Milli Takım eski teknik direktörü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanvekili ve Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Özkan Sümer ölümünün 1'inci yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın Özkan Sümer'e olan 'dede' sevgisini anlattığı video, etkinliğe katılanları duygulandırdı.

Geçen yıl hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane yöneticisi ve teknik direktörü Özkan Sümer, ölümünün yıldönümünde kentte düzenlenen etkinlikle anıldı. Hamamizade İhsan Bey Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Milli Futbol takımı ve Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, TÜFAD kurucusu İsmail Dilber, eski futbolcular Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Lemi Çelik, Serdar Bali, Hüseyin Çimşir ile bordo-mavili kulübün eski ve yeni yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.

AĞAOĞLU: 'FELSEFESİ YAŞIYOR'

Sanatçı şair Sunay Akın'ın sunuculuğunu yaptığı anma programına katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Özkan Sümer'in Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirterek, 'Futbolun her kademesinde görev yaptı. Sadece Trabzon'un değil, ülkenin çok önemli bir değeriydi kendisi. Ülkenin çok önemli bir değerini kaybettik ama felsefesi yaşıyor. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar bizi biraz o felsefeden uzaklaştırdıysa da hiçbir zaman dışında kalmayacağımızın sinyalini verdik. Vefat etmeden 10 gün önce Özkan Sümer futbol akademisini hizmete açtık' dedi.

TRABZON'DA TEL ÖRGÜLERİ KALDIRAN BAŞKAN

Anma etkinliğinde Türk futbolunun FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Lale Orta'nın hazırladığı video yayınlandı. Orta, Trabzon'da stadyumda tel örgülerin kaldırıldığı ilk maçın 2003 yılı sezon açılışında Özkan Sümer'in başkanlığında gerçekleştiğini ve tarihe geçen bu maçta Sümer'in davetiyle hakemlik yaptığını anlattı.

GÜNEŞ: 'ÖLÜMÜNÜ KABUL EDEMİYORUM'

Etkinlikte Sümer ile anılarını anlatan A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş de, 'Geçmişimiz uzun yıllara dayanıyor. Seyirci olarak onu izledim, onunla oynadım, ona karşı oynadım, onun hocalığında, kaptanlığında, başkanlığında oynadım, hocalık yaptık, birlikte çalıştık. Onu kendi hayatımdan ayıramıyorum' diye konuştu.

Sümer'in ölmeden önceki son günlerinde dahi çalışma azmiyle dolu olduğunu söyleyen Güneş, 'Türk futbolunun geleceğiyle ilgili danışma kurulu gibi bir şey oluşturmayı düşünüyorduk. Hala enerjisiyle var. Ölümünü onun için kabul edemiyorum. Ölümünü duyunca şok olduk. Yaşamayı istemekten çok, üretmeyi istiyordu' diye konuştu.

İMAMOĞLU VE AURELIO SÜRPRİZİ

Sümer'in Trabzonspor başkanlığı yaptığı dönemde yöneticilik görevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Özkan Sümer'le anılarını anlattığı video da etkinlikte yayınlandı. 2001 yılında Özkan Sümer'in Brezilya'dan Trabzonspor'a transfer ettiği eski futbolcu Mehmet Aurelio da etkinliğe katılarak Sümer'i andı.

YUSUF YAZICI DUYGULANDIRDI

Trabzonspor altyapısından yetişen kaleci Uğurcan Çakır ile Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı da, Özkan Sümer'e olan sevgilerini anlattıkları video ile etkinlikte yer aldı. Yusuf Yazıcı'nın, Sümer'i vefat eden dedeleri yerine koyduğu ve ona olan sevgisini anlattığı videoda duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlik, Özkan Sümer için hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışıyla son buldu.

GÖRÜRNÜ DÖKÜMÜ:

Etkinlikten görüntüler

Ahmet Ağaoğlu konuşması

Şenol Güneş konuşması

Eski futbolcular Mehmet Aurelio ve Lemi Çelik konuşması

Lale Orta, Ekrem İmamoğlu, Uğurcan Çakır ve Yusuf Yazıcı'nın etkinlikte yayınlanan videosu

Etkinlikten görüntüler

Ahmet Ağaoğlu'nun Özkan Sümer için açılan fotoğraf sergisini gezmesi