Misli.com 2. Lig'in 11. haftası bir maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'taki Şanlıurfaspor- Gümüşhanespor maçı yarın oynanacak.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Ergene Velimeşespor- Niğde Anadolu FK: 3-2
Sancaktepe FK-Afjet Afyonspor: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler- Kocaelispor: 3-0
Anagold 24Erzincanspor- Manisa FK: 2-3
Hekimoğlu Trabzon- Sarıyer: 2-0
Uşakspor- Zonguldak Kömürspor: 3-2
Grupta Kahramanmaraşspor- Çorum FK ve Ankara Demirspor- İnegölspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kırmızı Grup
GMG Kastamonuspor- Etimesgut Belediyespor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Turgutluspor: 1-2
Eyüpspor- Kardemir Karabükspor: 7-0
Tarsus İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-3
Vanspor FK-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
Sakaryaspor- Mamak FK: 3-1
Karacabey Belediyespor- Kırşehir Belediyespor: 2-2
Bodrumspor- Sivas Belediyespor: 2-2
Grupta Pazarspor- Pendikspor ve Kırklarelispor- Bayburt Özel İdare maçları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika Spor