Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

42 dakika önce

TFF 3. Lig'de 23. hafta, 1 maç dışında sona erdi.

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TFF 3. Lig'de 23. hafta, 1 maç dışında sona erdi.

Ligde 3. Grup'ta saat 13.30'da oynanması planlanan Bağcılarspor-Serik Belediyespor karşılaşması, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle yarın aynı saate ertelendi.

Ligde 3 grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Yomraspor-Erbaaspor: 1-1

Batman Petrolspor- Şile Yıldızspor: 0-1

Artvin Hopaspor- Nevşehir Belediyespor: 0-0

Erzin Belediyespor- Gebzespor: 0-0

Nazilli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2

Körfezspor-Silivrispor: 1-0

Kozan Belediyespor- Tire 1922: 1-1

2. Grup

Yeni Orduspor- Pazarspor: 2-3

Adıyaman 1954- Ofspor: 2-2

Elaziz Belediyespor-Kızılcabölükspor: 0-3

Van Büyükşehir Belediyespor- Altındağ Belediyespor: 0-0

Karşıyaka- Kırşehir Belediyespor: 2-0

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor- Bergama Belediyespor: 1-0

Kemerspor 2003- Esenler Erokspor: 0-1

Düzcespor-Alibeyköyspor: 1-0

3. Grup

Cizrespor- 1461 Trabzon: 1-0

Diyarbekirspor- Bucaspor: 1-1

Bayburt İl Özel İdare-Anagold 24 Erzincanspor: 2-0

Muğlaspor- Fatsa Belediyespor: 0-0

Kocaelispor-Payasspor: 3-0

Yeni Çorumspor- Halide Edip Adıvarspor: 0-0

Karacabey Belediyespor- Turgutluspor: 2-0

Ankara Adliyespor- Gölcükspor: 1-1

Bağcılarspor-Serik Belediyespor: Ertelendi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:57 Kaynak: AA

Spor
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