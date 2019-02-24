Futbol: Tff 3. Lig
42 dakika önce
TFF 3. Lig'de 23. hafta, 1 maç dışında sona erdi.
TFF
3. Lig'de 23. hafta, 1 maç dışında sona erdi.
Ligde 3. Grup'ta saat 13.30'da oynanması planlanan Bağcılarspor-Serik Belediyespor karşılaşması, olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle yarın aynı saate ertelendi.
Ligde 3 grupta bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Yomraspor-Erbaaspor: 1-1 Batman
Petrolspor- Şile
Yıldızspor: 0-1 Artvin
Hopaspor- Nevşehir
Belediyespor: 0-0 Erzin
Belediyespor- Gebzespor
: 0-0 Nazilli
Belediyespor-Karbel Karaköprü
Belediyespor: 2-2
Körfezspor-Silivrispor: 1-0 Kozan
Belediyespor- Tire
1922: 1-1
2. Grup
Yeni Orduspor- Pazarspor
: 2-3 Adıyaman
1954- Ofspor
: 2-2
Elaziz Belediyespor-Kızılcabölükspor: 0-3 Van
Büyükşehir Belediyespor- Altındağ
Belediyespor: 0-0
Karşıyaka- Kırşehir
Belediyespor: 2-0
Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor- Bergama
Belediyespor: 1-0
Kemerspor 2003- Esenler
Erokspor: 0-1
Düzcespor-Alibeyköyspor: 1-0
3. Grup
Cizrespor- 1461 Trabzon
: 1-0
Diyarbekirspor- Bucaspor
: 1-1 Bayburt
İl Özel İdare-Anagold 24 Erzincanspor: 2-0
Muğlaspor- Fatsa
Belediyespor: 0-0
Kocaelispor-Payasspor: 3-0
Yeni Çorumspor- Halide Edip
Adıvarspor: 0-0 Karacabey
Belediyespor- Turgutluspor
: 2-0 Ankara
Adliyespor- Gölcükspor
: 1-1
Bağcılarspor-Serik Belediyespor: Ertelendi
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:57 Kaynak: AA
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