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Futbol: Toplu sonuç

1 saat önce

TFF 3. Lig'in 3. hafta iki grupta oynanmayan birer maç haricinde tamamlandı.

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TFF 3. Lig'in 3. hafta iki grupta oynanmayan birer maç haricinde tamamlandı.

Ligde gruplarda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Yeni Orduspor-Çatalcaspor: 1-3

Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0

Serik Belediyespor- Manisaspor: 3-1

Tokatspor-Kızılcabölükspor: 1-2

Çankaya-Erzinspor: 1-0

Düzcespor- Artvin Hopaspor: 0-1

Silivrispor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor-Yomraspor: 1-2

2. Grup

Cizrespor- Kocaelispor: 1-1

Payasspor- Elazığ Belediyespor: 2-2

Kozanspor-Erbaaspor: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor: 2-1

Turgutluspor- Esenler Erokspor: 1-0

3. Grup

Medical Park Batman Petrolspor- Altındağ Belediyespor: 1-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği: 1-4

1954 Kelkit Belediyespor- Nazilli Belediyespor: 0-2

Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 1-2

Yozgatspor 1959- Karacabey Belediyespor: 1-2

Muğlaspor- Bayrampaşa: 0-1

Halide Edip Adıvarspor-Diyarbekirspor: 1-0

Gölcükspor-Somaspor: 0-1

Modafen- Pazarspor: 0-0

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:14 Kaynak: AA
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