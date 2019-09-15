Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'in 3. hafta iki grupta oynanmayan birer maç haricinde tamamlandı.
Ligde gruplarda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Yeni Orduspor-Çatalcaspor: 1-3
Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0
Serik Belediyespor- Manisaspor: 3-1
Tokatspor-Kızılcabölükspor: 1-2
Çankaya-Erzinspor: 1-0
Düzcespor- Artvin Hopaspor: 0-1
Silivrispor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-Yomraspor: 1-2
2. Grup
Cizrespor- Kocaelispor: 1-1
Payasspor- Elazığ Belediyespor: 2-2
Kozanspor-Erbaaspor: 2-1
Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor: 2-1
Turgutluspor- Esenler Erokspor: 1-0
3. Grup
Medical Park Batman Petrolspor- Altındağ Belediyespor: 1-2
Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği: 1-4
1954 Kelkit Belediyespor- Nazilli Belediyespor: 0-2
Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 1-2
Yozgatspor 1959- Karacabey Belediyespor: 1-2
Muğlaspor- Bayrampaşa: 0-1
Halide Edip Adıvarspor-Diyarbekirspor: 1-0
Gölcükspor-Somaspor: 0-1
Modafen- Pazarspor: 0-0