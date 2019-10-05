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Futbol: Toplu sonuç

36 dakika önce

TFF 2. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları oynandı.

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TFF 2. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligin 6. haftasında yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:

Kırmızı Grup:

Kardemir Karabükspor- Bayburt Özel İdare: 0-2

Niğde Anadolu-Birevim Elazığspor: 1-2

Ankara Demirspor- Sivas Belediyespor: 1-2

Kırşehir Belediyespor- Sakaryaspor: 0-0

Ergene Velimeşespor-Vanspor: 1-3

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Kastamonuspor 1966: 1-5

Bandırmaspor-Tuzlaspor: 2-1

Uşakspor- Etimesgut Belediyespor: 1-0

Piserro Kahramanmaraşspor- Eyüpspor: 1-0

Beyaz Grup:

Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Hekimoğlu Trabzon- İnegölspor: 1-0

Gümüşhanespor- Tarsus İdmanyurdu: 0-1

Hacettepe- Sancaktepe: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Yeni Çorumspor: 1-2

1922 Konyaspor-Afjet Afyonspor: 0-1

Pendikspor-Başkent Akademi: 2-1

Şanlıurfaspor- Kırklarelispor: 0-1

Yılport Samsunspor- Manisa: 2-2

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Kahramanmaraşspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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