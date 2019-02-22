Son Dakika Haberleri: Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

46 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda rövanş maçları tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda rövanş maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu, TSİ 23.00'te başlayan 7 karşılaşmayla sona erdi.

Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, ilk maçta evinde 2-1 kaybettiği Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak turnuvadan elendi.

Deplasmanda İsveç ekibi Malmö'yü 2-1'le geçen İngiltere temsilcisi Chelsea, rövanşında Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı rakibini 55. dakikada Olivier Giroud, 74. dakikada Ross Barkley ve 84. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin golleriyle 3-0 yenerek tur atladı. Malmö'de Rasmus Bengtsson, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk karşılaşmada Avustralya ekibi Rapid Wien'i 1-0 yenen İtalya temsilcisi Inter ise evinde oynadığı rövanş mücadelesini 11. dakikada Matias Vecino, 18. dakikada Andrea Ranocchia, 80. dakikada Ivan Perisic ve 87. dakikada Matteo Politano'nun ağları sarsmasıyla 4-0 kazanarak zorlanmadan üst tura kaldı.

Dinamo Kiev, Rennes, Krasnodar ve Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi'nde adlarını son 16 turuna yazdıran diğer takımlar oldu.

Maçların sonuçları şöyle:

Benfica (Portekiz)-Galatasaray: 0-0 (2-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna)- Olympiakos (Yunanistan): 1-0 (2-2)

Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa) : 1-3 (3-3)

Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç): 3-0 (2-1)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya): 1-1 (0-0)

Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya): 1-4 (0-0)

Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya): 4-0 (1-0)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:13 Kaynak: AA

Futbol, Malmö, Avrupa, Spor
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