Futbol: UEFA Avrupa Ligi

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Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar: Kendi Hatalarımızın Kurbanı Olduk

Tümer Metin, Fenerbahçe Stoperlerine İsyan Etti: Biri Bana İzah Etsin