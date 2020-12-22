Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı açıklandı. Karşılaşmalar 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı şöyle:

20.45 Fenerbahçe- Kasımpaşa (Ülker)