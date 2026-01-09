Galatasaray, Emlak Konut\'u 66-64 ile Geçti!

Emlak Konut: 66-64

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Berk Kurtulmuş, Samet Biner, Furkan Keseratar

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Williams 24, Oblak 6, Gökşen 2, Ayşe 12, Kuier 10, Smalls 2, Sehernaz, Derin 4, Elif 3, Johannes 3

EMLAK KONUT: Ferda, Thomas 19, Macaulay 17, Berfin 11, Ndour 9, Ceren 3, Delaere, Melek, Holesinska 5

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

DEVRE: 37-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-45

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın Denizli'de düzenlenen Dörtlü Final etabında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u çok çekişmeli geçen maç sonunda mağlup ederek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu: 66-64. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmanın ilk periyodu 20-19, ilk yarısı 37-36, üçüncü periyodu da 47-45 sonuçlandı. Dördüncü periyodun bitimine 2.7 saniye kala skor 64-64 berabereyken pota altından topu tipleyen Galatasaraylı Williams takımına 66-64 galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılılarda Williams 24 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki final maçı pazar günü saat 16.00'da aynı salonda oynanacak. Finaldeki derbi eşleşmesinde rakibini mağlup eden takım kupayı havaya kaldıracak.