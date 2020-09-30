Galatasaray, İskoçya'da tur arayacak - Son Dakika

Galatasaray, İskoçya'da tur arayacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında yarın deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, İskoçya'da tur arayacak, System.String[]

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında yarın deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek.

Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, Teve2'den şifresiz olarak yayımlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan dahil oldu. Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, aldığı 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu. Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek organizasyon dışına itti.

Galatasaray gibi UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers ise bu turda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek play-off turuna geldi.

Letonyalı hakem yönetecek

Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Kazanan taraf gruplara kalacak

Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı alan ekip, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

Arda Turan forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahaya çıkamayacak.

Karşılaşma öncesinde uygulanan standart Kovid-19 PCR testi negatif çıkan, çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.

İki takım da sezona iyi başladı

Galatasaray ile Rangers, 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon koronavirüs salgını sonrasında devam eden Süper Lig'i istediği gibi bitiremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon farklı bir görüntü çiziyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i ise 2-0 mağlup ederken, derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1, üçüncü eleme turunda de Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yendi.

Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Ünlü eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers da sezona iyi bir giriş yaptı. Dokuzuncu haftası geride kalan İskoçya Ligi'nde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve yenilgi yüzü görmeyen Glasgow temsilcisi, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 2 maçı da kazanan Rangers, 9 gol atarken kalesini de gole kapattı.

Galatasaray, Rangers, İskoçya, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, İskoçya'da tur arayacak - Son Dakika Spor

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