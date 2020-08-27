Galatasaray kaptanı Muslera'dan Arda Turan, Fenerbahçe ve Fatih Terim açıklaması - Son Dakika

Galatasaray kaptanı Muslera'dan Arda Turan, Fenerbahçe ve Fatih Terim açıklaması

İşte BeIN Sports'a konuşan Fernando Muslera'nın sözleri..."Çaykur Rizespor maçında sakatlanınca neler olduğunu bilmiyordum. O an acı hissetmedim. Ambulansın sahaya geç gelmesi normal bir durum değildi.

Galatasaray kaptanı Muslera'dan Arda Turan, Fenerbahçe ve Fatih Terim açıklaması, System.String[]

İşte BeIN Sports'a konuşan Fernando Muslera'nın sözleri...

"Çaykur Rizespor maçında sakatlanınca neler olduğunu bilmiyordum. O an acı hissetmedim. Ambulansın sahaya geç gelmesi normal bir durum değildi. Sahada bu kadar uzun süre tedavi görmek beni üzdü. Geçmiş olsun mesajları beni çok mutlu etti. Sadece Galatasaray değil tüm takım tarafları mesaj yazdı. Ben ve ailem çok sayıda mesaj aldığımız için çok mutluyum. Burayla özdeşleştiğimi düşünüyorum.

Benim için hepsinden önde gelen şey saygıdır. Yüzde 100 şekilde bunu savunan biriyim. Beni bilen oyuncular, o Galatasaray'ın oyuncusu ama asla diğer takımlara saygısızlık yapmaz demeli. Türkiye'de 10 yıl yaşayacağımı asla tahmin etmezdim. Kulüp ile kimyamız birbirine tamamen uydu. Kariyerimi bu kulüpte bitirmek istiyorum. Birçok başarı elde etmekten mutlu ve gururluyum.

"FATİH TERİM'DEN BUNU DUYMAK BENİ MUTLU ETTİ"

Geçen sezonun ikinci yarısına çok iyi hazırlanmıştık. Pandemi sezonu birçok takım gibi bizi de vurdu. Futbol bir anlar oyuncu, bundan faydalanmayı bilmelisiniz. Fatih Terim gibi önemli bir hocanın beni takımın önemli bir ismi olarak nitelendirmesi gurur verici. Kişisel olarak Fatih Terim'den böyle bir şey duymak beni mutlu etti.

Türk futbolu fantastik bir seyirciye sahip. Her takımın taraftarı heyecanlı ve tutkulu. Taraftarsız oyun sadece bizi değil diğer takımları da etkiledi. Geçen sezon 3 kulvarda yarışmak bizi biraz yodu. Çok sayıda yolculuk ve maç yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeki geçen seneki gibi ileri turlara gidemedik.

"GALATASARAY HEP İYİ KALECİLERE SAHİP OLDU"

Futbola 8-9 yaşımda kaleci olarak başladım. 9 yaşımda kaleci olmaya karar verdim ve bunu gerçekleştirdim. Galatasaray tarihi boyunca hep önemli kalecilere sahip oldu. Simovic, Mondragon, Taffarel gibi. Okan çok karakterli bir kaleci. Oynamak bir kaleciye güven aşılar. Okan Kocuk'un güven veren biri olduğunu söyleyebilirim. Son kararı Fatih Terim verecektir. Fatih Öztürk çok kaliteli bir kaleci. Bizimle olduğu için mutluyuz.

"ARDA TURAN, GALATASARAY'IN EVLADI, DÖNDÜĞÜ İÇİN MUTLUYUZ"

Arda Turan benim için her şey demek. Arda, Galatasaray'ın evladı. 2 büyük takımda forma giyebilmek için yurtdışına gitti. Evine geri döndüğü için mutluyuz. Takıma maksimumunu verecektir. Necati Ateş, Albert Riera ve Selçuk inan hayatlarını Galatasaray için adamış insanlar. Kendilerine çok güveniyoruz.

"EN GÜZEL MAÇIMIZ FENERBAHÇE DEPLASMANIYDI"

34 yaşındayım halen genç olarak görülüyorum. Daha uzun yıllar oynamak isterim. Fatih Terim'in ekibinde yer almak isterim. Galatasaray kaptanı olmak benim için gurur. En başta bu görevi iyi bir şekilde yapabileceğimi sanmıyordum. Gelmeden önce Türk futbolunu bilmiyordum ama 10 yıldır buradayım. Geçen sezon en güzel maçımız Fenerbahçe deplasmanıydı. Uzun süredir onları yenemiyorduk. En kötü maçımız ise ikinci yarının sonlarındaki 7 maçımızdı.

"FATİH TERİM GALATASARAY DEĞERLERİNİ YANSITIYOR"

Fatih Terim sadece futbol düzeyinde değil saha dışında da çok bilen tecrübeli bir isim. Bugüne dek birçok şey başardı. Kulübümüzün tüm değerlerini bütünüyle yansıtan biri. Uruguay'da son bir maç oynamak isterim. Galatasaray'da emekli olmak isterim. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi çok önemli turnuvalar. Galatasaray bu alanda biraz daha fazlasını yapmalı. İsmine ve tarihine yakışır bir şekilde daha fazlasını yapabilir. Bu turnuvalarda başarılı olmak için kendimi şartlandırmalıyız. Çok hızlı bir şekilde ligi bitirmek zorundayız. 40 maçlık bir turnuva olacak. Avrupa'da oynayacak takımlar var. Çok sayıda maça çıkmaya hazır olmalıyız."

Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 21:12

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Galatasaray kaptanı Muslera'dan Arda Turan, Fenerbahçe ve Fatih Terim açıklaması - Son Dakika Spor

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