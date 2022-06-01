Gamze Akkuş İlgezdi: "Siz Sigara Zammı ile Meşgulsünüz, Gençlerimiz Umurunuzda Değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Ticaret Bakanı da Tarım ve Orman Bakanı da sigaraya teşvikin bir numaralı destekçisidir. Apaçık ortadadır ki gençlerimiz umurunuzda bile değil. Siz ayda 2-3 kez tütün ürünlerine yaptığınız zamlardan gelecek hasılatla meşgulsünüz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, mentolsüz ve elektronik sigarayla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, her iki bakanın Dünya Tütünsüz Günü'nü elektronik sigara ve mentollü sigara teşvikleriyle gölgelediklerini belirtti. İlgezdi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Elektronik sigaranın denetimsizliğinden ve yasaklanan aromalı sigaraların içindeki mentol kapsüllerinin ayrıca satılmasından anlaşılıyor ki Ticaret Bakanı da Tarım ve Orman Bakanı da sigaraya teşvikin bir numaralı destekçisidir. Apaçık ortadadır ki gençlerimiz umurunuzda bile değil. Siz ayda 2-3 kez tütün ürünlerine yaptığınız zamlardan gelecek hasılatla meşgulsünüz.

"SİGARAYI AYRI MENTOLÜ AYRI SATIYORLAR"

Türkiye'de mentollü ve aroma içeren sigaraların satışı 2020'de yasaklandı. Sigaraların içindeki aroma ve mentol veren kırılabilir kapsüllerin üretim patenti tütün endüstrisine ait. Aroma vericiler çocuk ve gençleri sigara bağımlılığına itiyor. Mentollü sigaralar yasaklanmasına rağmen, sigaraların filtrelerine yerleştirilen mentol kapsülleri ayrı şekilde satılıyor, tüketiciler piyasadan ve internet üzerinden bu mentol toplarına kolayca ulaşabiliyor ve mentol toplarını kendileri sigaralarına yerleştiriyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişçi'ye soruyorum. Bu mentollü sigaraların yasaklanmasının ne anlamı var?

"ELEKTRONİK SİGARA SATIŞI DENETLENMİYOR"

Bugüne kadar ülkemizde hiçbir elektronik sigaraya ruhsat verildi. Elektronik sigara ithalatı yasak olmakla birlikte, yurtdışı girişleri için Ticaret Bakanlığı yetkilendirildi. Tütün Kontrolü Sözleşmesi 5.3 maddesi gereği halk sağlığı, tütün endüstrisinin her türlü müdahalesine karşı korunmalı. İnsan sağlığı, ihracatın arttırılması gibi nedenlerle tehlikeye atılamaz. Ancak tüm bunlara rağmen piyasada ve internette elektronik sigaralar serbestçe satılıyor. Elektronik sigaralara bu denli kolay ulaşılması ve denetlenmemesi, iktidarın her konuda olduğu gibi gençleri sigaradan uzak tutma konusunda da samimiyetsiz olduğunu kanıtlıyor.

GENÇLERİMİZ, UMURLARINDA BİLE DEĞİL

Biz şimdi neye inanalım? Yasaklı tütün ürünlerine ulaşımın kolaylığı ve denetimsizliği gün gibi ortadayken, mentollü sigarayı yasaklayıp mentolünü ayrı satıp hatta yanında da mentol yerleştirme aparatı, çakmak gibi promosyon hediyeler veriliyorken, yurtdışından ülkeye rahatça elektronik sigara sokulabiliyorken biz iktidarın gençleri koruma politikalarına nasıl inanalım? Tütün ürünlerine zam yaparak gençlerimizi tütün ve mamullerinden koruyamazsınız. Sizin derdiniz sağlık değil; daha çok vergi, niyetiniz belli! Niyetiniz kötü!"