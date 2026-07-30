Garanti BBVA, Güçlü Sermaye Yapısı ve Müşteri Odaklı Stratejisiyle İstikrarlı Performansını Sürdürüyor - Son Dakika
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Garanti BBVA, Güçlü Sermaye Yapısı ve Müşteri Odaklı Stratejisiyle İstikrarlı Performansını Sürdürüyor

Garanti BBVA, Güçlü Sermaye Yapısı ve Müşteri Odaklı Stratejisiyle İstikrarlı Performansını Sürdürüyor
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Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Haziran 2026 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı 64,4 milyar TL oldu. Aktif büyüklüğü 5,2 trilyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3,9 trilyon TL oldu.

 Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı %66,2 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında %9,8 büyüme ile 3,5 trilyon TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %15,9, özkaynak kârlılığı %28,1, aktif kârlılığı ise %2,7 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi: “Yılın ikinci çeyreğinde küresel ekonomide jeopolitik gelişmeler kaynaklı yüksek belirsizlik devam ederken, yurt içinde sıkı para politikası ve makro ihtiyati çerçeve bankacılık sektörünün faaliyet ortamını belirleyen temel unsurlar olmayı sürdürdü.”

Mahmut Akten 2026 yılının ikinci çeyreğinde Garanti BBVA’nın bu ortamda nasıl farklılaştığını şu sözlerle açıkladı: “Sıkı para politikasının etkisiyle yüksek seyreden fonlama maliyetleri ve artan kredi riski maliyetleri, ikinci çeyrekte bankacılık sektörünün sermaye getirileri üzerinde baskı oluşturdu. Garanti BBVA olarak güçlü ve çeşitlendirilmiş gelir yapımız, etkin bilanço yönetimimiz ve sağlam sermaye tabanımız sayesinde bu etkinin sonuçlarımıza yansımasını görece sınırlı tuttuk. Komisyon gelirlerimiz ile finansal iştiraklerimizin katkısı bu dönemde performansımızı desteklerken, sermaye getirimizi enflasyonun sınırlı altında, %28 seviyesinde koruduk.

Finansal dayanıklılığımızın temelinde, müşteri odaklı ve kredi öncelikli büyüme stratejimiz yer alıyor. Genişleyen müşteri tabanımız ve müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ilişkiler, sürdürülebilir büyümemizin en önemli dayanaklarını oluşturuyor. İkinci çeyrekte ihtiyaç kredileri, kredi kartları ve KOBİ kredilerinde elde ettiğimiz güçlü pazar paylarıyla Türk lirası kredilerdeki liderliğimizi sürdürürken, ekonomiye ve müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarına kesintisiz destek vermeye devam ettik.

Garanti BBVA’nın dış borçlanma alanındaki çalışmalarına değinen Akten, şunları söyledi: “Garanti BBVA olarak, uluslararası piyasalardan sağladığımız adil geçiş temalı sendikasyon kredisiyle ilk tematik sendikasyon kredisi anlaşmamızı başarıyla tamamladık. Bunun yanı sıra, yurt dışı borçlanma programımız kapsamında sürdürülebilir finansman alanında üç farklı temada tahvil ihracı gerçekleştirdik. İlk olarak, sürdürülebilir tarımda iklim değişikliğine adaptasyon ve dayanıklılığı desteklemek amacıyla 30 milyon euro tutarında yeşil tahvil ihraç ettik. Ardından, Temmuz ayında, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen faaliyetlerin finansmanına yönelik, Turuncu Tahvil İlkelerini uygulayan (Orange Bond Principles) 30 milyon dolar tutarında sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdik. Son olarak ise iklim değişikliğine adaptasyon ve dayanıklılık odaklı projelere kaynak sağlamak amacıyla 30 milyon dolar tutarında sürdürülebilir tahvil ihraç ettik. Uluslararası piyasalardan sağladığımız bu kaynaklar, Bankamızın güçlü finansal yapısına ve uluslararası yatırımcıların güvenine işaret ederken; düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen yatırımların yanı sıra sosyal kapsayıcılığı, istihdamı ve ekonomik fırsatlara erişimi güçlendiren projelerin finansmanına katkı sağlamayı amaçlıyor.”

Bankanın 80. kuruluş yılını değerlendiren Akten, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Garanti BBVA olarak 80. yılımızı kutladığımız bu çeyrekte, yalnızca köklü geçmişimize değil; güçlü finansal yapımıza, teknolojideki öncü konumumuza, yetkin insan kaynağımıza ve müşterilerimizle yıllar içinde inşa ettiğimiz güvene de gururla bakıyoruz. Değişen ekonomik koşullara uyum sağlayarak büyüyen bir kurum olarak bugün ulaştığımız ölçek, sahip olduğumuz finansal dayanıklılık ve güçlü yetkinliklerimiz, geleceğe duyduğumuz güvenin en somut göstergelerini oluşturuyor. 80 yıllık birikimimizden aldığımız güçle, önümüzdeki dönemde de müşterilerimiz, paydaşlarımız ve ülkemiz için sürdürülebilir değer yaratmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri – 30 Haziran 2026

Başlıca Bilanço Kalemleri (TL mn) Cari Dönem

30.06.2026 Önceki Dönem

31.12.2025 Değişim %

Toplam Aktifler 5.216.493 4.547.773 14,7%

Krediler* 2.997.999 2.715.711 10,4%

-Canlı Krediler 2.890.195 2.631.872 9,8%

-Takipteki Krediler 107.804 83.839 28,6%

Müşteri Mevduatları 3.452.985 3.143.896 9,8%

Özsermaye 489.438 446.636 9,6%

*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını içermemektedir.

Başlıca Gelir Kalemleri (TL mn) Cari Dönem

30.06.2026 Önceki Dönem

30.06.2025 Değişim %

Net Faiz Geliri 139.159 79.883 74,2%

Operasyonel Giderler 107.916 74.388 45,1%

-Personel Giderleri 39.493 26.629 48,3%

-Diğer Faaliyet Giderleri 68.423 47.759 43,3%

Net Ücret ve Komisyonlar 90.737 65.178 39,2%

Net Kâr 64.424 53.613 20,2%

Garanti BBVA’nın 30 Haziran 2026 yılına ait BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

  • Ortalama aktif kârlılığı %2,7 oldu.
  • Ortalama özkaynak kârlılığı %28,1 seviyesinde gerçekleşti.
  • Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3,9 trilyon TL oldu.
  • Toplam canlı krediler. TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %11,1, %12,5 ve %8,4 seviyesinde gerçekleşti.
  • Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları %9,8 büyüdü ve pazar payı %10,9 seviyesine geldi.
  • Vadesiz müşteri mevduatların. toplam müşteri mevduatları içindeki payı %38 olarak gerçekleşti.
  • Sermaye yeterlilik oranı %12,16 olan yasal limitlerin üzerinde %15,9 seviyesinde gerçekleşti.
  • Donuk alacak oranı %3,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Son Dakika Garanti Bankası Garanti BBVA, Güçlü Sermaye Yapısı ve Müşteri Odaklı Stratejisiyle İstikrarlı Performansını Sürdürüyor - Son Dakika

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