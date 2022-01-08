Gastronomi kentinin patlıcan kurutmalıkları takıya dönüştü - Son Dakika

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te yaşayan Senem Türkkan, kentin mutfağında önemli yere sahip patlıcan kurutmalıklarını estetik dokunuşla takı ve küpeye dönüştürüyor.

Oğuzeli ilçesinde 38 yaşındaki ev hanımı Türkkan, bin bir zahmetle hazırladıkları patlıcan kurutmalıklarının parçalarının çöpe gitmemesi için girişimde bulundu.

Türkkan, yaklaşık iki yıl önce İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifindeki tarım okulunda patlıcan oymaya başladı.

İlçede açılan kurutmalık patlıcanla ilgili kursa kayıt yaptıran kadın, "Patlıcan Küpeleri" projesini geliştirerek Avrupa Birliğinden yaklaşık 2 bin avro hibe desteği aldı.

Türkkan, patlıcanın kurusundan elde ettiği birbirinden renkli küpeleri, hediyelik eşya olarak internet üzerinden satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Senem Türkkan, AA muhabirine, küçük patlıcanların hasat zamanı heba olduğunu söyledi.

Bu nedenle "Patlıcan Küpeleri" projesini hayata geçirdiğini belirten Türkkan, şöyle konuştu:

"Küçük patlıcanları ilk etapta kulağa asılacak şekiller yapmaya başladım. Daha sonra ilçede açılan patlıcan kursuna gittim. Burada tasarladığım patlıcan küpeleri projem vardı. Bu projemi hayata geçirmek istedim. Web sitesi açarak patlıcan kurusundan elde ettiğim küpeleri internet aracılığı ile satışa sundum. Büyükşehir Belediyesince hazırlanan hediyelik kolileriyle yaptığım ürünleri vermeye başladım. Gören herkes çok beğendi. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettim."

İnternet üzerinden talepleri karşılamaya çalıştığını anlatan Türkkan, "Ürünlerimi İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep ve çevre illere gönderdim. Talep şu anda fazla. Gaziantep'te turistik yerlerde ve bakırcılar çarşısında satışını yapmayı düşünüyorum." dedi.

"Boncuk ve çiçeklerle renklendiriyorum"

Türkkan, küçük çiçeklerle tasarım işine de başladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Hibe almaya başladıktan sonra pense, boncuk ve benzeri eşyaları almaya başladım. Kendime çalışma ortamı oluşturdum. Her gün değişik tasarımlarla küpelerimi geliştirmeye devam ediyorum. Patlıcan küpesi denildiğinde çok basitmiş gibi görünüyor. Patlıcanın büyük halini çok rahatlıkla oyabilirsin ama minik patlıcanı oymak zahmetli ve yorucu. En küçüklerini topladıktan sonra oymaya başlıyorsunuz. Daha sonra kurutma aşaması var. Pense aracılığı ile boncuk ve çiçeklerle renklendiriyorum. Bir çift küpeyi 50 liraya satıyorum. Küpeyi alan müşterilerim tekrar sipariş veriyor. İleride domatesten takı tasarımı yapmak istiyorum."