Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, konut piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Emlak

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, konut piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Haberler.com'da konuk olan Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, konut piyasası hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Araç, ünlü sanatçılara ev bulma konusunda da deneyimlerini paylaştı. Araç'ın değerlendirmeleri, konut piyasasının mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor.

27.04.2024 11:27  Güncelleme: 11:31
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Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, Haberler.com'da konut piyasasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Tarkan gibi ünlü sanatçılara ev buldu.

Emlakta hiçbir zaman yani 5 milyonluk daile 2 milyona düşmez yabancı yatırımcı gelmiyor Ruslar Kemer tarafını tercih ediyor ukraynalılar Alanya civarına tercih ediyor İranlılar İstanbul bölgesini tercih ediyor Kıbrıs Yunanistan Dubai İngiltere Bunlar şu anda Türkiye'deki yatırımcıyı çekmeye çalışıyorlar.

yani gayrimenkul sahibi vefat ettikten sonra eğer ki 3 tane evi varsa 3 çocuğu varsa problem yok ama 3 çocuğu var 23 tane evi varsa problem.

"Ev sahipleri vefat etmeden önce vasiyetname yazmalı"

birinci jenerasyon Eee kazanıyor mal yapıyor ikinci jenerasyon bu malı yiyor 3üncü jenerasyona da kırıntılar kalıyor

bir piyasa var yani düşüşe geçti şöyle eee bir ciddi bir şey vardı şişme vardı yani fiyatlarda bir balon dediğimiz bir şişme vardı yani % 20 % 25'lik bir şişme vardı Aslında oradaki köpüğü aldı bu olay ha E peki geçen sene

bu alışverişi alaa girenler o % 25 yani kazıklanmış mı oldu bir yerde yani birazcık kazıklanmış oldu ama

Emlakta hiçbir zaman E yani 5 milyonluk dayla 2 milyona düşmez yani Bunu hiç kimse beklemesin Hani Emlak iyi bir yatırımdır

Emlak, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, konut piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, konut piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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