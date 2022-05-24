Gazeteci Ali Ekber Ertürk İçin Cenaze Töreni: "Son Günlerine Kadar Muhabirliğe Devam Etti. Öyle Bir Gazeteciydi"

Haber: Mahir Bağış – Kamera: Ünal Aydın

Mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşen gazeteci Ali Ekber Ertürk için Ankara Tuzluçayır Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ertürk'ten "Son günlerine kadar muhabirliğe devam etti, öyle bir gazeteciydi" diye söz ederken; kanser tanısını koyan CHP Ankara Milletvekili Doktor Servet Uysal ise " Akşam Gazetesi'ndeki sıkıntılı günlerini hatırlıyorum. Üzüntünün bu hastalıkta süreci hızlandırdığını söylemek istiyorum" dedi.

Uzun süredir kanser ile mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk, 54 yaşında dün yaşamını yitirdi. Ertürk için bugün sabah saatlerinde çalıştığı Sözcü Gazetesi Ankara Bürosu'nun önünde tören düzenlendi. Ertürk'ün cenazesi daha sonra Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Tuzluçayır Cemevi'ne getirildi. Ertürk'ün vasiyeti üzerine tabutu gök mavisi renginde bir örtüyle kaplandı ve ardından sevenleri tarafından üzerine karanfil bırakıldı.

"SON GÜNLERİNE KADAR MUHABİRLİĞE DEVAM ETTİ"

Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Ekber Ertürk'ü "Ali Ekber benim muhabir arkadaşımdı, beraber muhabirlik yaptık. İyi bir gazeteciydi, hırslı bir gazeteciydi, çok sakin aklı başında bir arkadaşımızdı, başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Son günlerine kadar muhabirliğe devam etti, öyle bir gazeteciydi" sözleriyle anlattı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 1999 yılından beri Ali Ekber Ertürk'ü tanıdığını belirterek; "Kendisiyle çok önemli çalışmalar yaptık, kamuoyuna bizim düşüncelerimizi ve ilkelerimizi anlatma yönünde katkıları olmuş, benim açımdan çok müstesna bir yeri olan gazetecidir. Genç yaşta kaybetmenin derin ıstırabını yaşıyoruz. Dürüst, namuslu Türkiye'deki gazeteciliğin yüz akı gazetecilerden birisiydi, toprağı bol olsun" dedi.

"STRES BU TÜR HASTALIKLARDA SÜRECİ HIZLANDIRIR"

Ertürk'ün kanser hastalığı tanısını ilk koyan CHP Ankara Milletvekili Doktor Servet Uysal ise şunları söyledi:

"Bugün sevgili Ali Ekber'in hakka yürüdüğü gün, Ali Ekber herkesin dostu ama Divriğili olarak bir milletvekili olarak benim çok çok yakınımdı, sevgili Ali Ekber'in ilk tanısını da ben koymuştum. Ali Ekber bu toplumun çok özel bir basın mensubuydu, Akşam Gazetesi'ndeki sıkıntılı günlerini hatırlıyorum. O günlerde basın sıkıntılıydı, o sıkıntılardan birisini de Ali Ekber çekti, o üzüntünün de bu hastalıkta süreci hızlandırdığını söylemek istiyorum çünkü stres bu tür hastalıklarda süreci hızlandırır. Son güne kadar Ali Ekber dimdik durdu, toprağı bol olsun."

Cemevinde yapılan tören sonrası Ertük'ün cenazesi defnedilmek için memleketi Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyüne gönderildi.