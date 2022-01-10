(DRONE) Gazeteciler ve idareciler buz tutan Çıldır Gölü'nde dostluk maçı yaptı - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde bir araya gelen gazeteci ve idareciler, göl üzerinde futbol oynamanın keyfini yaşadı.

Ardahan- Kars arasında yer alan, 123 kilometrekare alana sahip olan ve yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Bu çerçevede gazeteciler ve idareciler, gölün Ardahan tarafındaki tesisler mevkisinde bir araya geldi.

Göl üzerine toprak döküp saha çizgileri oluşturan katılımcılar kendi aralarında seçtikleri hakem yönetiminde futbol oynadı.

Kış turizmi açısından önem arz eden göl konusunda farkındalık oluşturmayı da amaçlayan dostluk maçında renkli görüntüler oluştu.

Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, farkındalık oluşturmak için yapılan etkinliğin son derece güzel geçtiğini belirterek, hem gazeteciler hem de idarecilerin gününü kutladı.

Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı da etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Kışın donan yüzeyinde atlı kızakla gezintinin yanı sıra buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılması ve eşsiz doğal güzelliğiyle öne çıkan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.