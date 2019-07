'Gazi Mecliste O Gece' Konferansı düzenlendi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından düzenlenen 'Gazi Mecliste O Gece' Konferansı'na konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 15 Temmuz'un cumhuriyet tarihinin en önemli 10 olayından biri olduğunu söyledi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından düzenlenen 'Gazi Mecliste O Gece' Konferansı'na konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 15 Temmuz'un cumhuriyet tarihinin en önemli 10 olayından biri olduğunu söyledi.



Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu Üyesi, 23, 24 ve 25. Dönem Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bürokratlar ve öğretim üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans, Kuranı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti. Konferansa katılanlara akabinde 15 Temmuz gecesini anlatan kısa film izletildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa 15 Temmuz'un unutulmaması için sadece 1 gün değil 1 hafta boyunca anılması gerektiğini ifade ederek; "Unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız. Türk Milletinin iradesini ipotek altına almak isteyen hainlerin yaptıklarını unutmayacağız. Onun için 15 Temmuz'u kutlamaya 1 gün yetmiyor. Bunun; '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Haftası' olarak anılmasını, gelecek nesillere aktarılmasını burada talep ediyorum. Hepimiz milli ruhla büyüdük. Ancak bu milli ruhu kaybedersek, unutursak bağımsız Türk Milletinin dış güçlere aklını satmış, milli iradeyi de oraya satmaya çalışanların neler yapabileceğini görüyoruz. Onun için unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız. Çocuklarımıza, bizden sonra gelecek olanlara bu yaşananları bir ders niteliğinde aktarabilmemiz için inşallah devlet büyüklerimiz 'Demokrasi ve Milli Mücadele Haftası' olarak 15 Temmuz'u anmalıyız" dedi.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise tarihte birçok devlet kuran Türk Milletinin hiçbir zaman başkalarının boyunduruğu altına girmediğinin altını çizerek; "Türk Milletinin demokrasi ve egemenlik sayfasında bir milat olan 15 Temmuz, Çanakkale ve milli mücadele ruhumuzun yeniden canlandığı bir diriliş ve direniş destanıdır. O gece silahlı kuvvetlerimizin içine sızmış hainler askerimizi, polisimizi ve demokrasi bekçisi vatandaşlarımızı şehit etmekle kalmamış, Türk Milletinin bağımsızlık ve egemenliğinin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayarak çirkin yüzleri ve amaçlarını ortaya koymuşlardır. 23 Nisan 1920'de kurulan büyük millet meclisimiz, her karışı şehit kanıyla sulanmış bu kutsal vatan topraklarında ülke bağımsızlığı ve egemenliği uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Darbe gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisimizi boş bırakmayan ve darbeci hainlere 'biz buradayız' mesajı veren tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemiz üzerine kirli emel güden şer odakları ve bunların taşeron örgütleri ve paralel yapılanmaları şunu bilmelidir ki; tarih boyunca çok sayıda devlet kurmuş bu büyük millet hiçbir zaman başkalarının boyunduruğuna girmemiş hür ve bağımsız yaşamıştır. Öyle çirkin oyunlarla, saldırılarla bizi yıkamazlar ve yıkamayacaklardır. Ellerinde Türk bayrakları tankın, topun, silahın önüne kendini siper eden, tankın altına yatan böyle cesur bir millet dünyada yoktur" ifadelerini kullandı.



"15 Temmuz ruhu oldukça hiçbir güç yolumuzdan alıkoyamaz"



Konferansa katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç darbe girişiminin hedefinin sadece iktidar değil iktidarı ve muhalefetiyle tüm millet olduğunu kaydetti. Başkan Büyükkılıç; "Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sembolü olan Kayserimizin güzel insanlarına minnet duyuyorum. Gerek 15 Temmuz 2016, gerek 2017, gerek 2018, gerekse 3 gün önceki akşam adeta bizi en güzel şekliyle Kayserimizi temsil eden ve birliği, beraberliği sağlayan hemşehrilerimizle minnet duyuyoruz, iyi ki varsınız. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız hain darbe girişimini unutmadık, tabi ki unutturmayacağız. Aziz milletimizin can vererek, kan dökerek kazandığı demokrasi zaferini gelecek nesillerimize de mutlaka taşımalıyız, taşıyacağız. Çünkü 15 Temmuz; Türk tarihinin gördüğü en büyük ihanete karşı destansı direnişin öyküsüdür. 15 Temmuz, hıyanete 'dur' deyişin, silaha göğüs gerişin, darbeleri zihinlerde bitirişin yegane tarihidir. 15 Temmuz; dünyada en büyük gücün silah değil yürek olduğunu gösteren şanlı Türk Milletinin tarihe altın harflerle yazdığı yegane destandır. 15 Temmuz; cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazanılmış bir demokrasi zaferidir. Bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir güç yoktur. Bu nedenle bu zafer unutulmaz ve asla unutturulamaz" diye konuştu.



Gazi Mecliste O Gece Konferansına konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 15 Temmuz'un cumhuriyet tarihinin en önemli 10 olayından bir olduğunu belirtti. Ünüvar; "O gün meclisteydik, bombaların altında saatlerce kalmış ama hamt olsun oradan kurtulmuş ülkenin ferdi olarak onurunu, gururunu yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak karşınızdayım. Allah'a hamt olsun ki bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor ve vatanımızda yaşıyoruz. Ne kadar hamt etsek azdır. Hakikaten tarihe not düştüğümüz, altın harflerle yazdığımız bir gün yaşadık. Hepimiz Çanakkale'yi anıyoruz. Sanki, bir daha asla yaşanmayacak gerçek vatan hikayelerini hep dinledik. Ama bizim torunlarımız da 15 Temmuz'u aynen Çanakkale, Anafartalar gibi nesilden nesile anlatacaklar. Biz; o şerefli günü yaşamış, hamt olsun ülkemize ihanet edenlere karşı elimizde tank, top, tüfek olmasa da yüreğimizle, bileğimizle, imanımızla bu ülkeyi korumuş bir dönemin fertleriyiz diye anlatacağız. Aslında o gecenin belki de akılda kalan en önemli mesajı cumhurbaşkanımızın sesiydi. Televizyona bağlanıp 16 Temmuz gece 00: 24'te çağrısıydı. O çağrısıyla millet zaten sokaklara çıkmaya başlamıştı, iyice ellerine bayrağı geçiren, üzerinde gece kıyafetleriyle kadın-erkek, yaşlı-genç sokaklara çıktı ve 'biz buradayız' dediği bir andı. 15 Temmuz belki de cumhuriyet tarihinin en önemli 10 olayından birisidir. 100 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız en önemli 10 olay, TBMM açılışı, cumhuriyetin ilanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı, çok partili hayat, demokrat parti dönemi, 27 Mayıs Darbesi ve Adnan Menderes'in idamı, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Postmodern Darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi" dedi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar çıktı

İnternet üzerinden bilet alıp 48 saatte geldiler, pişman oldular

Merakla beklenen Behzat Ç. dizisinin yeni afişi yayınlandı.

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı!