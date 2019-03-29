Son Dakika Haberleri: Gaziantep Bakan Gül: En Büyük Kürt Partisi de Yine Ak Parti'dir

Gaziantep Bakan Gül: En Büyük Kürt Partisi de Yine Ak Parti'dir

57 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "En büyük Kürt partisi de yine AK Parti'dir.

Gaziantep Bakan Gül: En Büyük Kürt Partisi de Yine Ak Parti'dir, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "En büyük Kürt partisi de yine AK Parti'dir. Hiç bir şekilde insanımız şu bu diye ayrıma tabi tutamayız? dedi.

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Nejat Göçer, Mehmet Erdoğan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile partililer ve halk katıldı. Mitingde kalabalığa seslenen Bakan Gül, AK Parti'nin seçimlerden zaferle çıkacağını belirterek şunları dedi:

"Şu anda yağmur yağıyor, bereket yağıyor. 31 Mart'ta sandıkta Cumhur İttifakı da sandıkta yağacak sağanak gibi. Bu seçimde iki zihniyet, iki anlayış var. Türkiye'yi daha fazla büyütmek, İslahiye'yi daha fazla büyütmek, Gaziantep'i daha fazla büyütmek için sizlerden destek istiyoruz. Türkiye nereden nereye geldi. Yasakçı Türkiye tarih oldu. Kimse inancından dolayı, düşüncesinden dolayı öteki olmayacak, horlanmayacak, farklı bir muameleye tabi tutulmayacak dedik. Bu seçimde Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, içerde, dışarıda saldırıda bulunuyorlar. Yeni Zelanda'da camide 50 Müslüman'ı şehit eden, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmak lazım' diyor. Türkiye'yi ortadan kaldırmak lazım diyorlar. Buna İslahiye ve buna Türkiye izin vermez."

'EN BÜYÜK KÜRT PARTİSİ AK PARTİ'DİR'

AK Parti'nin Türk'ü ile Kürt'ü ile her kesimden vatandaşa hitap ettiğini belirten Bakan Gül, "Biz Türkiye partisiyiz, memleket sevdalısı olan bir partiyiz. CHP'li, HDP'li, SP ve İYİ Parti'li bütün hemşerilerim Türkiye partisi olan Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye en güçlü desteği vermelisiniz. Birileri çıkmış sanki oylar cebinde gibi, Kürtlerin oyu benim cebimde diyor. Bu ülkede hiç kimsenin oyuna ipotek koyamazsınız. Ben Kürtçe ninnilerle büyümüş kardeşinizim, benim annem beni Kürtçe ninnilerle büyüttü. Bu ülkenin Adalet Bakanı olarak görev yapıyorum. Bu ülkede Kürtçe şarkı dinleyenler gizli kapaklı dinlerdi. Bugün Kürtçe resmi televizyon kanalı var. İnsanın doğduğu yere değil insanlığına bakarız, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var bizde. En büyük Kürt partisi de yine AK Parti'dir. Hiç bir şekilde insanımız şu bu diye ayrıma tabi tutamayız. Doğudan, batıya Türk'ü ile Kürt'ü ile Arap'ı ile Laz'ı ile bu millet Cumhur İttifakı'na Ak Parti'ye istikrarına sahip çıkacak" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekiler daha sonra ilçe sicim bürosuna geçerek partililer ile sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:18 Kaynak: DHA

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