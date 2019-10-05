Son Dakika Haberleri: Gaziantep FK, Başakşehir'i konuk edecek! Kayode dönüyor...
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Gaziantep FK, Başakşehir'i konuk edecek! Kayode dönüyor...

28 dakika önce

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Gaziantep FK, Başakşehir'i konuk edecek! Kayode dönüyor..., System.String[]

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.


Süper Lig'de ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 ile geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2, ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Gaziantep temsilcisi, son olarak evinde konuk ettiği Göztepe ile de 1-1 berabere kaldı.


Ligde ilk sezonunu geçiren ve 6. hafta sonunda 11 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Medipol Başakşehir maçında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.


- Kayode dönüyor


Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, İstanbul ekibine karşı takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.


Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde ayrıca Souleymane Diarra da sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Üç maçlık cezasını tamamlayan forvet Kayode ise teknik heyetin forma vermesi halinde sahada olacak.


Kayode, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.


Koray Gençerler, Başakşehir, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:46 
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