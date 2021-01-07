Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı

07.01.2021 15:41
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında tören düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında tören düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkısıyla, Valilik koordinesiyle yürütülen çalışmayla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün finansal destekleriyle temin edilen tabletler için İslahiye Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde program yapıldı.

Programa, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer ve Müslüm Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, öğretmenler ve okul müdürleriyle diğer daire amirleri katıldı.

Vali Gül, yaptığı konuşmada, yakın zamanda Amanos Tüneli'nin devreye girmesiyle İslahiye'den kısa süre limana ulaşılacağını, ilçenin yakın bir zamanda yatırımcılar için cazip bir bölge haline geleceğini vurguladı.

Tablet dağıtım programının hayırlı olmasını dileyen Gül, Türkiye'de toplam dağıtılan 500 bin tabletin yüzde 14'ünün Gaziantep'te dağıtıldığını söyledi.

???????Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Önce insan" diye yola çıktıklarını, bundan dolayı Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ordusunun emrinde olduklarını belirtti.

Şahin, verilen ulusal mücadelede uyguladıkları projelerle Gaziantep'in örnek il olduğunu söyledi.

AK Parti Milletvekili Koçer de projenin hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Kotan ve İslahiye Belediye Başkanı Vural da projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İslahiye'de 15 ilk ve ortaokulda 350 öğrenciye tablet dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Tablet, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı - Son Dakika


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