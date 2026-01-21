Gaziantep\'te Tüfekle Öldürme Davası

Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada 2'nci duruşma görüldü. Hakim karşısına çıkan sanık Uğur K., "Nişanlım Melisa 13 yaşlarındayken ve daha sonraki süreçlerde maktul Cengiz Akkurt tarafından defalarca tacize uğramış. Fakat bunu bana anlatmamıştı. Benim amacım maktulü öldürmek değildi" dedi.

Gaziantep'te 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt'un sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin dava Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, sanıklar Uğur K., Muhammet Enes K., sanık avukatları, maktul aile, maktul aile avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

Duruşmada savuma yapan sanık Uğur K., "Nişanlım Melisa 13 yaşlarındayken ve daha sonraki süreçlerde maktul Cengiz Akkurt tarafından defalarca tacize uğramış. Fakat bunu bana anlatmamıştı. Daha sonra biz nişanlandıktan sonra yine nişanlımı taciz etmeye devam etmiş. Nişanlımda bana buradan gitmeyi teklif etti. Yoksa Cengiz'in bizi rahatsız edeceğini söyledi. Bende bu olayı öğrendikten sonra maktul ile konuşmak istedim. Olay gününden bir gün önce maktulle tesadüfen karşılıktık. Bende maktule nişanlımdan uzak durması gerektiğini söyledim. Bende olaydan 1 gün önce aracımın plakasını değiştirdim. Kardeşimle birlikte geziyorduk. Radara yakalanmamak ve bahsettiğim yarışlar nedeniyle ceza yememek amacıyla aracımın plakasını değiştirdim. Daha önce de aracımın plakasını değiştirdiğim olmuştur. Bu nedenle kesilen cezalar benim adıma kayıtlıdır ve geçmişte de ceza aldım. Olay günü kardeşimi aradım. Kardeşim ve halamla buluşup yemek yedik, ardından ayrıldık. Kardeşime, nişanlımın başına gelenler ve Makbul ile aramızda geçen konuşmalar hakkında hiçbir şey anlatmadım. Kardeşimle birlikte bir süre araçla seyir halindeyken kendimi rahatsız hissettim. Bunun üzerine kullandığım aracı kardeşime verdim ve direksiyona geçmesini söyledim. Kardeşim bana ne olduğunu sorduğunda başımın ağrıdığını söyledim. Yaklaşık 15 dakika birlikte araçla ilerledik. Eve yaklaştığımız sırada kardeşime aracı sola doğru sürmesini söyledim. Nedenini sorduğunda, biriyle görüşeceğimi ifade ettim. Daha sonra aracı durdurduk. Bu sırada kardeşim araç içerisinde telefonuyla oynuyordu. Maktulün çıktığını görünce, tüfeği koltuğun altından çıkardım. Kardeşim bu tüfeği daha önce hiç görmemişti ve araçta tüfek olduğunu kendisine söylememiştim. Kardeşim tüfeği görünce 'Abi bu ne?' dedi. Ben de kendisine 'Senlik bir şey yok, sen arabada kal' dedim ve aracın kapısını kapatarak indim. Kardeşim o sırada bana müdahale etmedi. Araçtan inerken yüzüme maske taktım. Maskeyi takmamın nedeni, elimde tüfekle kameralara yakalanmamaktı. Araçtan indikten sonra "Makbul, Cengiz" diye seslendim. Makbul bana doğru döndü. Kendisine "Her şeyden haberim var" dedim. Tüfeği doğrultarak doldur-boşalt yaptım. Bu hareketten sonra Makbul biraz geri çekilir gibi oldu. Ardından bana hakaret etti ve nişanlım hakkında da sözler söyledi. Bu sırada Makbul ile aramızda yaklaşık 2–3 metre mesafe vardı. Benim maktulü öldürmek gibi bir amacım yoktu. Eğer öldürmek isteseydim tüfeği doğrudan kafasına doğrultabilirdim. Ben tüfeği Maktulün ayağına doğru ateş ettim. Tüfekte başka mermiler de vardı ancak eyleme devam etmedim. Çünkü amacım maktulü öldürmek değildi. Maktulü vurduktan sonra araca doğru yürüdüm. Bu sırada kardeşimin aracı çalıştırdığını gördüm ve aracın arkasından koştum. Koşarken sokakta 3–4 genç gördüm ve onlara ambulansı aramalarını söyledim. Kısa süre sonra aracı kullanan kardeşime yetiştim. Kapıyı açmasını istedim ancak kapıyı açmadı. Daha sonra araçtan indim. Kardeşim bana 'Abi sen ne yaptın' dedi" ifadelerini kullandı.

"Olaydan sonra abim araca bindiğinde tüfek elindeydi"

Duruşmada savuma yapan diğer sanık Muhammet Enes K., "Olay günü abimle arabada eve gidiyorduk. Eve gittiğimiz esnada abim aniden koltuğun altından bir tüfek çıkardı ve araçtan indi. O ana kadar aracın içinde tüfek olduğunu bilmiyordum ve daha önce de görmemiştim. Tüfeği görünce şoka girdim. Abim araçtan inerken bana 'Sen aşağı inme, senlik bir şey yok, beni bekle' dedi. Abimin maske takıp takmadığını fark etmedim, o an dikkat etmedim. Kış mevsimiydi ve hava karanlıktı. Abim araçtan iner inmez aracı çalıştırarak oradan uzaklaştım. Bir miktar mesafe aldıktan sonra bir el silah sesi duydum. Makbul isimli şahsı tanımam, kendisini bilmem. Vurulma anını da görmedim. Dikiz aynasından baktığımda abimin koşarak araca doğru geldiğini gördüm. Sokaktan dönmek üzereyken abim araca yetişti ve araca vurarak beni durdurmamı, kendisini almamı istedi. Ben de aracı durdurarak abimi araca aldım. O esnada aracın plakasına bakmadım. Şokta olduğum için yaklaşık 10–15 saniye boyunca kapıyı açmakta tereddüt ettim. Abim araca bindikten sonra kendisine 'Abi sen ne yaptın, bana neden haber vermedin?' dedim. Bu sırada abim telefonla konuşuyordu. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum. Ne kadar süre seyir halinde kaldığımızı da hatırlamıyorum. Abim yol boyunca telefonla konuşmaya devam etti. Şokta olduğum için kiminle konuştuğunu hatırlamıyorum. Olaydan sonra abim araca bindiğinde tüfek elindeydi. Ancak tüfeği aracın neresine koyduğunu görmedim. Evimize yaklaştığımızda ben araçtan ayrıldım. Ben araçtan indikten sonra abim aracı alarak yoluna devam etti. Kendisine nereye gittiğini sorduğumda bana bir şey söylemedi. Abim nişanlısının başına gelenlerle ilgili bana hiçbir şey anlatmadı. Abim içine kapanık bir kişidir. Daha önce herhangi biriyle bir sıkıntısı olduğuna dair bana bir şey söylememiştir. Mahkemenizden beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

"Eşim kadınlarla tokalaşan biri değildir"

Mahkemede söz alan maktulün eşi E.A., "Olay günü eşim gece vardiyasında çalışacaktı. Evde uyuyordu. Hatırladığım kadarıyla eşim, işe gitmek amacıyla saat 22.30 sıralarında evden çıktı. Yaklaşık 15 dakika sonra komşularım, bir kişinin vurulduğunu söylediler. Olayla ilgili herhangi bir görgüm veya bilgim yoktur. Olayda adı geçen şahısları daha önceden tanımam. Melisa ile eşim arasında yaşandığı iddia edilen olayı duydum. Bu olayla ilgili olarak Melisa ile bizzat görüştüm. Melisa bana, öğretmenler tarafından sıkıştırıldığını ve bu nedenle işiyle ilgili olarak yanlışlıkla ifade verdiğini söyledi. Ben hem eşime hem de Melisa'ya, aralarında herhangi bir şey yaşanıp yaşanmadığını sordum. Melisa'nın abisi ile eşim, yaklaşık 5 saat boyunca aynı iş yerinde çalışmıştır. Eşim bana, Melisa'nın bir gün dükkana geldiğini ve sonrasında düştüğünü söyledi. Melisa zaman zaman evimize gelirdi, eve geldiğinde eşim de evde olurdu. Her ne kadar az önce huzurunuzda sanık Uğur, düğünde eşimin onunla tokalaşmak istediğini anlattığını söylemiş ise de böyle bir olay kesinlikle yaşanmamıştır. O sırada eşimin yanındaydım. Eşim kadınlarla tokalaşan biri değildir. Düğün günü eşim, Melisa ve annesiyle hiçbir şekilde iletişime geçmemiştir. Ben de eşimle evlendiğimiz günden bu yana Melisa ve annesiyle yaklaşık sekiz yıl boyunca hiçbir şekilde görüşmedim. Melisa'nın abisi de düğünümüze gelmemiştir. Yaşanan olay nedeniyle şikayetçiyim. Suçların failleri hakkında gerekli cezaların verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanık Melisa Sakine A.'nın yaralanmasının niteliğinin belirlenmesi için tüm tedavi evraklarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, tanıklar Melisa Sakine A. ve Eren K. hakkında yeniden zorla getirme emri çıkarılmasına karar verdi. Heyet ayrıca, sanıklar Uğur K. ve Muhammet Enes K. hakkında suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz tam toplanmamış olması ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde, 8 Şubat akşamı sokakta yürüyen 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt (53), pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Akkurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların kaçışta ikiz plakalı araç kullandıkları ve olay sonrası aracın jant kapaklarını değiştirdikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda saldırıda kullanılan av tüfeği ele geçirildi.

