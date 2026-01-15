Gazze'de Ateşkes Sürecinin İkinci Aşaması Başladı - Son Dakika
Dünya

Gazze'de Ateşkes Sürecinin İkinci Aşaması Başladı

15.01.2026 10:39
ABD, Gazze'de çatışmaları sona erdirmek için 20 maddelik planın ikinci aşamasını duyurdu.

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama; ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir" ifadelerini kullandı.

İkinci aşamanın ayrıntılarını paylaşan Witkoff, "İkinci aşama, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi olan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni (NCAG) kuruyor ve Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması ve yeniden inşasına, öncelikle tüm yetkisiz personelin silahsızlandırılmasına başlıyor. ABD, Hamas'ın son ölen rehinenin derhal iadesi de dahil olmak üzere yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini bekliyor. Aksi takdirde ciddi sonuçlar doğacaktır" açıklamasında bulundu.

Birinci aşamanın tarihi düzeyde insani yardım sağladığını ve ateşkes ortamını koruduğunu belirten Witkoff, "Birinci aşama, hayattaki tüm rehineleri ve yaşamını yitiren 28 rehineden 27'sinin cenazesini geri getirdi. Bugüne kadar kaydedilen tüm ilerlemeleri mümkün kılan vazgeçilmez ara buluculuk çabaları için Mısır, Türkiye ve Katar'a derin şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Gazze, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:57:27. #7.11#
