Üye Girişi
Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir - Son Dakika

Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:52

Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferi için görüştüğü Benfica'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Rui Costa'nın en büyük oğlu Felipe Costa, ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı. Benfica kulübünün, işleri ve transfer görüşmelerini bir süreliğine yavaşlattığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i tekrar kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Benfica'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Önceki başkan Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmış ve geçici olarak Rui Costa başkanlığa gelmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rui Costa arasında yapılması planlanan Gedson Fernandes zirvesi gecikebilir.

COSTA ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Portekiz kulübü Benfica, başkan Luis Filipe Vieira'nın tutuklanmasının ardından Rui Costa'nın seçimlere kadar geçici başkan olduğunu duyurdu. Ancak; Rui Costa'nın oğlunun yaptığı bir açıklama, kulübün iç karışıklığının ne kadar vahim olduğunun bir göstergesi. Rui Costa'nın en büyük oğlu Filipe Costa sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve ölüm tehditleri aldıklarını söyledi.

Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle Gedson'un G.Saray'a transferi yatabilir

"TÜM HESAPLARIMI KAPATTIM"

Söz konusu açıklamada Costa, "Maalesef nefretin insanları ele geçirdiği bir toplumda yaşıyoruz. Yaşanan süreçten dolayı aldığım ölüm tehditleri ve eleştiriler sebebiyle, Instagram ve LinkedIn hesaplarımı kapatma kararı aldım. Umarım hiç kimse böyle bir tehdit almaz ve bu süreci yaşamaz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER YAVAŞLADI

Portekiz basınında yer alan haberlerde Rui Costa ve Benfica'nın normal bir düzende olmadığı ve kulüpteki bazı konuların işleyişinin yavaşlayabileceği iddia edildi. Dolayısıyla Gedson Fernandes transferi için planlanan Terim ile Rui Costa görüşmesi geri planda kalabilir. Bu durum transferin bitmeyeceği anlamını taşımıyor.

Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle Gedson'un G.Saray'a transferi yatabilir

GEDSON GELMEK İSTİYOR

Geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı takımda forma giymek istiyor. Oyuncu için Fransa'dan Lille kulübü nabız yokladı. Gedson Fernandes ise kulüpler arasındaki görüşmelerin yapılmasını bekliyor. Fernandes geçen sezon 18 maçta oynadı ve 3 asist yaptı.

(Ajansspor)

Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir

Gedson Fernandes, Galatasaray, Rui Costa, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez 17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı 17:31 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 16:59 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı
Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti 16:20 Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu 15:45 Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü 15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü
15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15:05 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor 14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor

Son Dakika Haberleri
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez
17:36 Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı
17:30 Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı
17:21 Lübnan siyasetinde sular durulmuyor! Hariri, hükümeti kurma görevinden istifa etti
17:12 Esad rejimi İdlib'e topçu saldırısı düzenledi: 9 ölü
17:10 Van Gölü'nde etkili olan fırtına tekneyi karaya oturttu! Yolcular büyük korku yaşadı
16:59 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
16:48 Almanya Başbakanı Merkel, canlı yayında zorlandı! Uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu
16:21 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden 68'e çıktı         
17:37
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Cinsel istismara kalkışan Afgan sapığın ağır yaraladığı kızın babası konuştu: Kızımın can çekişmesi beni öldürüyor Cinsel istismara kalkışan Afgan sapığın ağır yaraladığı kızın babası konuştu: Kızımın can çekişmesi beni öldürüyor         
16:49
4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu         
15:47
Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı         
15:43
Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi         
15:14
Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi         
14:50
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
10:31
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 18:11:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement