Gemi faciasını fırsata çevirdiler! Uçak bileti fiyatlarını görenler isyan etti

Girne-Taşucu seferini gerçekleştiren yolcu gemisinin alabora olması, deniz ulaşımında yaşanan aksaklığın yanı sıra hava yolu biletlerinde de dikkat çeken fiyat artışlarını beraberinde getirdi.

Kazanın ardından hava yoluna yönelen yolcular nedeniyle uçuşlara talep artarken, Çukurova Uluslararası Havalimanı-Ercan Havalimanı hattındaki bilet fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

50 DAKİKALIK UÇUŞ 35 BİN LİRAYI AŞTI

Yaklaşık 45-50 dakika süren Çukurova-Ercan uçuşlarında bazı bilet fiyatlarının 35 bin liranın üzerine çıktığı görüldü.

Talebin kısa sürede artmasıyla havayolu şirketlerinin dinamik fiyatlandırma ve son dakika tarifelerinin devreye girdiği belirtilirken, özellikle acil olarak seyahat etmek zorunda kalan yolcular yüksek fiyatlara tepki gösterdi.

"6 BİN LİRALIK BİLET 22 BİN LİRAYA ÇIKTI"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da uçak bileti fiyatlarındaki yükselişe tepki gösterdi. Girne Limanı'nda yüzlerce kişinin yolculuk yapabilmek için beklediğini belirten Şenkul, gemi kazasının ardından uçaklara yönelik talebin artmasının normal olduğunu ancak fiyatların bu seviyelere çıkmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Şenkul, normal şartlarda yaklaşık 6 bin lira olan bazı biletlerin 22 bin liraya kadar yükseldiğini belirterek yaşanan duruma dikkat çekti.

"HEPİMİZE YAZIKLAR OLSUN"

Limanda izin süresi sona eren veya acil olarak ülkelerine dönmesi gereken insanların bulunduğuna işaret eden Şenkul, fiyat artışına şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun."

Şenkul, yaşananlardan ders çıkarılması ve benzer durumların yeniden yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de vurguladı.

MERSİN-GİRNE ARASINDA SEFERLER İPTAL EDİLDİ

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi. Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu. Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.

Girne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.