"Genç İzmirim Kart" davalık oldu

13.12.2025 11:55
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7-26 yaş aralığındaki yolcuların indirimli olarak yararlandığı "Genç İzmirim Kart" davalık oldu. Avukatlar Güntaç Arlıyüz ve Yasin Baykal, anayasada "genç" kavramı şeklinde bir ayrım bulunmadığını belirterek, öğrenci kartlarının geri gelmesi gerektiğini ve her yaştan öğrencinin bu indirimden yararlanması gerektiğini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda 7-26 yaş arası İzmirliler 1 Aralık'tan itibaren 'Genç İzmirim Kart/Genç Abonman İzmirim Kart' uygulamasına tabi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi' tablosunda yer alan 'öğrenci' ibarelerini 'genç' olarak değiştirdi. Tarifede yer alan '30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir' ibaresi '7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler faydalanabilir' olarak yenilendi.

İZMİRLİ İKİ AVUKAT YARGI YOLUNA GİTTİ

İzmirli 2 avukat Yasin Baykal ve Güntaç Arlıyüz, kararı yargıya taşıdı. İlk olarak İzmirim Kart öğrenci tarifesinin '30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir' ibaresi için açtıkları davayı kazandıklarını belirten Güntaç Arlıyüz, "17 Mayıs 2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararda öğrenci kartı için 29 yaş sınırı getirildi. Bu kararın ardından biz İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Bu kararın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirttik. Öğrenciliğin bir sıfat olduğunu ve yaşla ilgili olmadığını vurguladık. 20 yaşında resmi kurumda öğrenim gören de 50 yaşında resmi kurumda öğrenim gören de öğrencidir. İndirim uygulayıp, uygulamama yetkisi belediyeye aittir. Ancak öğrenciler arasında ayrıma gitmesi anayasaya aykırıdır" dedi.

"BEN OKULU 33 YAŞINDA BİTİRDİM"

Kendi öğrencilik hayatından yola çıkarak bu davayı açtıklarını belirten Arlıyüz, "İlk Derece Mahkemesi başvurumuzu reddetti ancak Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdık. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7'nci İdari Dava Dairesi, hukuki güvenlik ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle bizi haklı buldu. Öğrenci öğrencidir ve yaşla bir ilgisi yoktur. Meclisin aldığı kararı eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti. Hukuk fakültesine 29 yaşımda girdim ve 33 yaşında bitirdim. Ben sadece öğrenci kartından faydalanmak için mi hukuk okudum" ifadelerini kullandı.

"ESKİ SİSTEME DÖNÜLMESİ GEREKİYOR"

'Öğrenci kartı' sistemine geri dönülmesi gerektiğini belirten Yasin Baykal da "Anayasaya göre sadece gençlere ayrımcılık tanınamayacağı, bu sebeple takdir yetkisini aşıldığı ve kamu zararı sebebiyle iptal davası açtık. Mahkeme kararına uyulmaması sebebiyle belediye yönetimi ve meclis üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Eski sisteme dönülmesi gerekiyor. Öğrenci vasfına sahip her yurttaşın yine öğrenci kartıyla indirimden yararlanabilmesi gerekiyor. Genç tanımlaması yapılarak belli bir yaş şartının olmaması veya bazı kişilere ayrımcılık tanınmaması lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

