Genç kızı cenaze evinde isyan ettiren anlar: Ben utandım

10.01.2026 14:18  Güncelleme: 14:21
Bir kadın, katıldığı cenaze mevlidi sırasında yaşananlara isyan etti. Mevlitte birinin yemekte ikram edilen paketli ayranı beğenmeyip, "Ben paketli ayran içemiyorum, ev ayranı yapar mısınız?" dediğini ifade eden kadın, aynı şahsın ikinci tabağı istediğini belirterek, "Ben utandım" dedi.

Bir cenaze mevlidine katılan kadın, mevlit sırasında yapılan "kim kimdir" merakına ve ikramlara yönelik taleplere tepki göstererek, "Cenaze evlerine nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz, daha hassas olmalıyız" sözleriyle isyan etti.

"BU KIZ KİM, ŞU OĞLAN KİM" DİYEREK MERAK ETTİLER

Mevlit okunurken ortamda bulunan bazı kişilerin, "Bu kız kim? Şu oğlan kim? Şu kadın kim?" şeklindeki konuşmalarına dikkat çeken kadın, bu tavrın saygısızlık olduğunu söyledi. "Sana ne?" diyerek tepki gösteren kadın, cenaze evinde meraklı sorgulamalara yer olmadığını vurguladı.

"EV AYRANI YAPAR MISINIZ?" TALEBİNE TEPKİ

Mevlit sonrası ikram edilen paketli ayranı beğenmeyip "Ben paketli ayran içemiyorum, ev ayranı yapar mısınız?" diyen bir kadını örnek gösteren genç kız, bu talebin cenaze evinde uygun olmadığını savundu. "İçme mesela, o ayranı içmediğin zaman problem mi olacak?" diyerek tepkisini dile getirdi.

İKİNCİ TABAK İSTEDİ, "BEN UTANDIM" DEDİ

Aynı kişinin daha sonra yemeğini bitirip ikinci tabak istemesinin de kendisini rahatsız ettiğini belirten kadın, "Çok şey söylemek istiyorum ama ayıp olur diye söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN CENAZE EVİNE GİTTİĞİNİZ EV, YARIN SİZİN EVİNİZ OLABİLİR"

Anlatımında empati vurgusu yapan kadın, cenaze evlerinde daha bilinçli ve hassas olunması gerektiğini dile getirerek, "Bugün cenaze evine gittiğiniz ev yarın sizin eviniz olabilir" sözleriyle çağrıda bulundu.

Toplum, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • xgencox xgencox:
    katılıyorum çok doğru söylüyon keşke camilerde fetva verildiği zaman bu yemek konusuna değinse yemeği kaldırsalar…….! 15 0 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Anadolu'da bir kişinin cenazesi olunca komşuları akrabaları yemek getirir cenaze evine cenaze yakınları ve dışarıdan gelen misafirleri karınlarını doyursun diye öyle evinde kimse yemek yapmakla uğraşmaz. cenaze evlerinde yemek kaldırırsın demek saçma ve eksik yorumdur bir kişi ölüp gittiyse geriye kalan yemek yeme ihtiyacı yok mu? ölenle ölünmez bir sözdür. 2 5
  • Sabri Kılıc Sabri Kılıc:
    mevlit Yok bu bir adettir. buna katılmak yerine katılmamak daha güzeldir. dine sonradan ilave edilmiş yok şeyler 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.