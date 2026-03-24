Genç kızı taciz eden şüpheliyi minibüsçüler yakaladı! Dikkat çeken U dönüşü - Son Dakika
Genç kızı taciz eden şüpheliyi minibüsçüler yakaladı! Dikkat çeken U dönüşü

Genç kızı taciz eden şüpheliyi minibüsçüler yakaladı! Dikkat çeken U dönüşü
24.03.2026 09:10
İzmir'de bir minibüste genç bir kızı taciz ettiği öne sürülen genç, şoförle yaşadığı bıçaklı tartışmanın ardından minibüsçüler tarafından yakalandı. Bir aracın içinde konuşmaya zorlandığı görülen gencin uyuşturucu etkisinde olduğu dikkatlerden kaçmazken, şoförü tehdit eder tavrından eser kalmadığı görüldü.

İzmir'de bir minibüste yaşanan taciz iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre bir yolcu, araçta bulunan bir kadını rahatsız edince duruma minibüs şoförü müdahale etti.

"BEN DAHA İNECEĞİM YERE GELMEDİM"

Görüntülerde şoförün şüpheliye "İn aşağıya birader, kızı rahatsız ediyorsun" diyerek tepki gösterdiği, şahsın ise "Ben daha ineceğim yere gelmedim" diyerek araçtan inmeye karşı çıktığı anlar yer aldı. Minibüs içinde yaşanan tartışmanın diğer yolcuların da tepkisini çektiği görüldü.

BIÇAĞI KAPIP AŞAĞI İNDİ

Şüpheli şahsın küfürler ederek minibüs şoförünü aşağı çağırdığı görülürken, şoförün yanında taşıdığı bıçağı çıkararak vatandaşların "İnme, aşağı" çağrılarına rağmen aracı durdurup aşağı indiği ve sonrasında tansiyonun git gide yükseldiği görüldü.

ŞÜPHELİYİ MİNİBÜŞÇÜLER YAKALADI

Yaşanan olay infial yaratırken, şüpheli şahsın dolmuşçular tarafından yakalandığı görüntüler de ortaya çıktı.

"BENİM ÖYLE BİR MUHABBETİM OLMADI"

Minibüsün içine alınan uyuşturucu etkisindeki şahsın "Türbanlı bir ablaydı zaten. Ben 'abla' demişim. Kapalıdır yani ağabey. Ki benim öyle bir... Şu ana kadar benim öyle bir muhabbetim olmadı. Ben dedim, 'Ne oldu abla? Sıkıntı mı var?' dedim galiba. Videoda sesim öyle çıkıyor. Orada dedi, 'Sen' dedi, 'bana dokunuyorsun'..." dedi" ifadelerini kullandığı görülüyor.

"AYAKTA DURAMIYORSUN OĞLUM"

Minibüsçülerin ise "Uyuşturucudan ayakta duramıyorsun oğlum. Belindeki ne?" dedikleri duyuluyor.

Son Dakika Yaşam Genç kızı taciz eden şüpheliyi minibüsçüler yakaladı! Dikkat çeken U dönüşü - Son Dakika

Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
Resmen tanıtıldı İşte yeni milli formalarımız Resmen tanıtıldı! İşte yeni milli formalarımız
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu Afet dünyanın en uzun adamı da vurdu
Zeynep Atılgan’ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu Zeynep Atılgan'ın derin yırtmaçlı pozundaki ayrıntı olay oldu
Safiye Soyman kapısına dayanan domuzu elleriyle besledi Safiye Soyman kapısına dayanan domuzu elleriyle besledi

08:59
Fenerbahçe’de yaprak dökümü 2 yıldıza “Güle güle“ denecek
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 2 yıldıza "Güle güle" denecek
08:47
Geceye damga vuran kare Canlı yayında gülme krizine girdiler
Geceye damga vuran kare! Canlı yayında gülme krizine girdiler
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
07:55
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Yürüyüşü ayrı kombini ayrı olay oldu! Yıldız ismi gören herkes aynı yorumu yapıyor
07:29
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun savunması ortaya çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
SON DAKİKA: Genç kızı taciz eden şüpheliyi minibüsçüler yakaladı! Dikkat çeken U dönüşü - Son Dakika
