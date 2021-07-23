Genç Kızılay gönüllüleri Keban'da çocuklara oyuncak ve pamuk şekeri dağıttı - Son Dakika

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri Keban ilçesindeki 200 çocuğa Kurban Bayramında yüzleri güldürmek için oyuncak ve pamuk şekeri hediye etti.

Genç Kızılay gönüllüleri ilçedeki çocukları bayram coşkusunu yaşatabilmek için evlerinde ziyaret etti.

200 çocuğa oyuncak ve pamuk şekeri dağıtan gönüllüler çocukların yüzünü güldürdü.

Genç Kızılay Keban İlçe Temsilcisi Ayşe Şahin, üyeler ve gönüller ile kendi bütçeleriyle temin ettikleri oyuncak ve pamuk şekerini çocuklara bayram hediyesi olarak ulaştırdıklarını belirterek, herkesin bayramını kutladı.