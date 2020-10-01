Genç Memur-Sen'den Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika

Genç Memur-Sen'den Azerbaycan'a destek açıklaması

Genç Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Ramazan İlhan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, "Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek, başta Hocalı'da yaptığı soykırımı ile insanlık suçu...

Genç Memur-Sen'den Azerbaycan'a destek açıklaması, System.String[]

Genç Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Ramazan İlhan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, "Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek, başta Hocalı'da yaptığı soykırımı ile insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın tescilli bir saldırgan olduğunu biliyoruz" dedi.

Memur-Sen il binasında düzenlenen basın toplantısında Azerbaycan'a destek açıklaması yapan Genç Memur-Sen Şube Başkanı Ramazan İlhan, "Bütün diplomatik ilişkilerin ötesinde derin bir bağ ile birbirlerine kardeş diyen Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun boyutu telaffuzu ile vakidir. İki devlet ve tek millet olmanın tarihsel şuuru gün geçtikçe daha fazla anlam kazanmakta ve pekişmektedir. Bu kardeşlik hiç şüphesiz tarihte devletlerarasında ortaya konulan en samimi ve en kadim dostluk olarak; diplomasinin 'Devletlerin dostları yoktur, çıkarları vardır' teamülüne de meydan okumaktadır" ifadelerine yer verdi.

. Kardeş ülke Azerbaycan'da son zamanlarda yaşanan hadiselerin kamuoyunun malumu olduğunu ifade eden İlhan, "Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihe geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir" ifadelerini kullandı. Ermenistan'ın 30 yıl önce uluslararası hukuku hiçe sayarak, Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal ettiğini ve hiçbir ahlaki kural tanımadan adeta bir katliam gerçekleştirdiğini dile getiren İlhan, "Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek, başta Hocalı'da yaptığı soykırımı ile insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın tescilli bir saldırgan olduğunu biliyoruz. Ancak ne acıdır ki bütün dünya devletlerinin söz konusu "biz" olunca ortaya koyduğu "üç maymun" u oynama tavrı yine değişmemiş ve Azerbaycan'ın haklı mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir. Azerbaycan, yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da uluslararası camia duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumdan güç alarak şımarık tavrını sürdürerek her koşulda provokasyonlarını sürdürmeyi devam ettirmiştir" şeklinde konuştu.

28 Eylül sabahı Ermenistan'ın silahlı güçlerinin yeniden ahlaksızca yaptığı saldırıya meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'ın yanında olduklarının altını çizen İlhan, "Bir yanda kendi toprakları işgal edilen kardeş ülke, diğer yanda ise işgalci konumunda olan bir ülke var. Bizlere de 'Dünya beşten büyüktür' diyen iradenin arkasında durarak, haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur. Bu saiklerle uluslararası hukukun işletilmesi noktasında; başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya ve Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına karşı tavır almaya davet ediyoruz. Ülkemizin Azerbaycan'a verdiği güçlü destek sadece devletlerimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir. Aynı zamanda otuz senedir Kardeş Azerbaycan'a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Ama bilinmelidir ki Türkiye'nin Azerbaycan'a yardımı ve desteği de "her nasıl istiyorlarsa öyle" olur" diye konuştu. - MALATYA

Genç Memur-Sen'den Azerbaycan'a destek açıklaması
Genç Memur-Sen'den Azerbaycan'a destek açıklaması

Ermenistan, Azerbaycan, Malatya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç Memur-Sen'den Azerbaycan'a destek açıklaması - Son Dakika

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