“Gençlik Kodları” Güvenilir Ellerde - Son Dakika
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“Gençlik Kodları” Güvenilir Ellerde

“Gençlik Kodları” Güvenilir Ellerde
19.06.2026 11:39
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Kore’nin medikal estetikteki yenilikçi gücü, Türkiye’de Pharma International farkıyla hekimler ve kliniklerle buluşuyor. Medikal estetik dünyası her geçen gün gelişirken, doğru ürün, güvenilir içerik ve bilimsel yaklaşım artık her zamankinden daha büyük önem taşıyor. İşte tam da bu noktada sektörde dikkat çeken vizyoner bir marka öne çıkıyor: Pharma International.

Pharma International Yönetim Kurulu Başkanı Murat Candan ve Gençlik Kodları Mimarı Gökhan Tatar öncülüğünde faaliyet gösteren Pharma International, Kore’nin dünya çapında ses getiren medikal estetik teknolojilerini ve aktif içeriklerini Türkiye’ye taşıyarak sektörde güçlü bir köprü kuruyor.

"GENÇLİK KODLARI ONLARA EMANET"

Yalnızca ürün ithal eden bir yapı olmanın çok ötesinde hareket eden Pharma International, medikal estetik alanında güven, kalite ve sürdürülebilir başarı anlayışını merkezine alıyor. Şirketin mottosu olan “Gençlik Kodları” yaklaşımı, modern estetik anlayışını bilimsel altyapıyla birleştiriyor.

Kore’nin ileri teknolojiyle geliştirdiği yenilikçi içerikler; uzman hekimler, klinikler ve profesyonel uygulayıcılarla buluşturulurken, süreç boyunca kalite kontrol, doğru ürün seçimi ve etik yaklaşım ön planda tutuluyor.

Bugün dünyada medikal estetik denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden biri olan Kore’nin başarısını Türkiye pazarına taşıyan Pharma International, sektördeki hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor.

“Gençlik Kodları” Güvenilir Ellerde

BİLİMSEL YAKLAŞIM, GÜÇLÜ NETWORK

Pharma International’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise yalnızca ticari değil, aynı zamanda profesyonel ve bilimsel bir vizyon ortaya koyması. Şirket, hekimler ve kliniklerle kurduğu güçlü iletişim sayesinde ihtiyaçları doğru analiz ediyor; sektöre yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunuyor.

Pharma International Yönetim Kurulu Başkanı Murat Candan’ın sektörel deneyimi, uluslararası bağlantıları ve kurumsal vizyonu ile Gençlik Kodları Mimarı Gökhan Tatar’ın estetik alanındaki yenilikçi yaklaşımı, markanın kısa sürede dikkat çeken bir konuma ulaşmasında önemli rol oynuyor.

“Gençlik Kodları” Güvenilir Ellerde

KORE'DEN GELEN YENİLİKÇİ DOKUNUŞ

Cilt gençleştirme, medikal estetik uygulamaları ve profesyonel bakım alanında dünyanın en gelişmiş AR-GE çalışmalarına sahip ülkelerden biri olan Kore’den getirilen özel içerikler ve ürünler, Pharma International güvencesiyle Türkiye’deki uzmanlarla buluşuyor.

Şirket, yalnızca bugünün değil, geleceğin estetik anlayışına da yön vermeyi hedefliyor.

GENÇLİK KODLARI ONLARDAN SORULUR

Yenilikçi bakış açısı, uluslararası vizyonu ve sektöre kattığı değerle Pharma International, medikal estetik alanında adından çok daha fazla söz ettirmeye hazırlanıyor.

Çünkü artık sektörde birçok kişi aynı fikirde:

“Gençlik kodlarının mimarı Gökhan Tatar, bu vizyonun kurumsal gücü ise Pharma International Yönetim Kurulu Başkanı Murat Candan.”

Medikal estetikte güven, kalite ve yeniliğin adresi olma hedefiyle ilerleyen Pharma International, Türkiye’de sektörün geleceğine yön veren markalar arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Türkiye, Gençlik, Kore, Son Dakika

Son Dakika Estetik “Gençlik Kodları” Güvenilir Ellerde - Son Dakika

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