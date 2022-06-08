Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu toplantısı yapıldı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları arasındaki bugünkü görüşmeyle, Ukrayna limanlarında kalan tahılın dünyanın geri kalanına ulaştırılmasında ilerleme kaydedilmesini umduklarını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), G7 Dönem Başkanı Almanya, G20 üyesi Türkiye ve gıda krizinden en çok etkilenen ülkelerden Lübnan'ın eş başkanlığında Akdeniz havzasındaki 24 ülke ve 7 uluslararası kuruluşun katılımıyla gıda krizine çözüm bulmak üzere "Gıda Güvenliği Krizi Akdeniz Bakanlar Diyaloğu"nun ilk toplantısı çevrim içi yapıldı. Toplantıda Türkiye'yi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi temsil etti.

Toplantının ardından ev sahibi İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, ortak basın toplantısı düzenledi.

Di Maio, bugünkü toplantıyla Ukrayna savaşı nedeniyle çıkan gıda krizinden etkilenen ülkelerin ihtiyaçlarını dinleme fırsatı bulduklarını ve bu hususta krize çözüm bulmak üzere BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) çabalarını desteklediklerini belirterek, "Uluslararası çabalara aktif biçimde katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Tüm arabuluculuk girişimlerini takdir ediyoruz. Bugün Rus ve Türk dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin, Ukrayna limanlarında Rus askerinin blokajı sebebiyle sevkiyatı duran gıda ürünlerinin serbest kalması konusunda ilerlemeye yol açacağını umuyoruz." dedi.

Di Maio, gelecek haftaların söz konusu blokajın kalkması bakımından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

İtalyan Bakan, Rusya'ya çağrı da bulunarak, "Sözlerden önce icraat görmek istiyoruz. Rusya'dan tahıl ihracatı önündeki engeli kaldırması konusunda net ve somut adımlar bekliyoruz aksi takdirde dünya genelinde milyonlarca çocuğu, kadını ve erkeği rehin almak ve ölüme mahkum etmek anlamına gelir. Gıda krizi, bir an önce önlem alınmazsa Ukrayna'daki savaşla dünya çapında krize dönüşme riski taşıyor." diye konuştu.

Gıda krizinin sonuçlarının çok daha yıkıcı sonuçlar üretme riski olduğuna dikkati çeken Di Maio, "Kırılgan devletlerin istikrarsızlaşması, yeni savaşların çıkması, yönetilmesi güç göç akınları yaratması gibi riskler ortaya çıkarabilir. İtalya, uluslararası toplumun bu krize tepkisinde rol oynama niyetinde. Bu krize yanıt, sadece kolektif ve çok taraflı olabilir." ifadesini kullandı.

FAO Genel Direktörü: "Küresel gıda ticareti sistemimizi korumalıyız"

FAO Genel Direktörü Çü, Ukrayna'daki çatışmanın yol açtığı krizi, toprağın ve suyun verimli kullanılması, tarım-gıda zincirinin iyileştirilmesi için orta ve uzun vadede eylemleri hayata geçirmek için kullanmaları gerektiğini söyledi.

Bölge ülkelerini, Ukrayna'daki savaşın şiddetlendirdiği gıda güvenliğindeki riskleri azaltmak için çalışmaya ve bu konuda acilen harekete geçmeye çağıran Çü, "Bu kriz, bir eylem çağrısıdır. Küresel gıda ticareti sistemimizi korumalıyız." dedi.

Çü, FAO'nun bilime dayalı çözümler sağlamak amacıyla tarafsız profesyonel katkı sağlamak için burada olduğunu dile getirdi.

Direktör Çü, gıda israfının azaltılması, tarımsal üretimde bilimsel yaklaşımların benimsenmesi ve çevre dostu gıda zincirlerinin oluşturulması tavsiyesinde bulundu.

Çiftçilerin her zaman krizlerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Çü, Ukrayna'daki çatışma, iklim değişikliği gibi nedenlerden şokların şiddetinin ve sıklığının arttığını, yükselen gübre fiyatlarının da küresel çapta bir sonraki hasadı tehlikeye attığını kaydetti.