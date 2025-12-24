Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları

Giden Gelmez Dağları\'nın korkutan uçurumları
24.12.2025 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya ve Konya sınırlarında birçok efsaneye de konu olan Giden Gelmez Dağları'nda derinlikleri 100 metreyi aşan keskin kayalık çukurlar, dikey mağaralar ve uçurumlar görüntülendi.

Antalya'nın Akseki ilçesiyle Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırlarındaki Giden Gelmez Dağları, 100 metreyi bulan uçurumları, dikey mağaraları ve obruklarıyla oluşturduğu zorlu coğrafi şartlarıyla dikkat çekiyor.

TEHLİKELİ ÇUKURLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yaban hayatının da zengin olduğu bölgedeki önemli doğa gezgini ve dağcılardan biri olan Mustafa Ünal, keskin kayalıklardan oluşan tehlikeli çukurları görüntüledi.

Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları

"DÜŞERSENİZ GELEMİYORSUNUZ"

Giden Gelmez Dağları'nın 4'te 3'ünün Akseki sınırlarında, 4'te 1'inin Seydişehir sınırlarına olduğunu belirten Ünal, "Ben bu dağlara yıllardır gidiyorum. Öncelikle derin çukurlar çok fazla. Zaten adı da oradan geliyor muhtemelen. Çünkü iki kayanın arasını kar kapatınca aşağıya düşme olasılığı çok yüksek. Aşağıya giderseniz de gelemiyorsunuz zaten. Çünkü kayalar çok keskin" dedi.

Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları

YABAN HAYATI ÇOK ZENGİN

Giden Gelmez Dağları'nın çok zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Ünal, yaban hayatı açısından da çok zengin olduğunu belirterek, "Orada yaşayan ayılar var, dağ keçileri var oldukça fazla. Kurt var. Kenar, orta bölümlerde gezemez de kenar kıyı bölgelerinde domuzlar gözükür. Vaşak var. Tilki var. Ortalama rakım 2 bin ile 2 bin 200 civarında. Ama karşılıklı olarak engebeli bir arazi" diye konuştu.

Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları

100 METREYİ BULAN ÇUKURLAR

Bu dağdaki çukur ve uçurumların 100 metreyi dahi bulabildiğini dile getiren Ünal, dağda dikey mağaralar, obrukların bulunduğunu da kaydetti. Seydişehir'de yaşadığını, haftada bir gün mutlaka o dağlara gittiğini belirten Ünal, "Antalya, Konya sınır bölgesindeki bu dağlarda yaklaşık 20 yıldır geziyorum. Neredeyse suyundan içmediğimiz çeşme kalmadı, patika patika geziyoruz" dedi.

Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları
Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları
Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları
Kaynak: DHA

Antalya, Konya, Dünya, Yaşam, Gezin, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çığlıkları sokağı inletti Hamile kadını darbedip kapıya attılar Çığlıkları sokağı inletti! Hamile kadını darbedip kapıya attılar
Kalkıştan 30 saniye sonra alev aldı: Güney Kore’nin ilk ticari uzay roketi düştü Kalkıştan 30 saniye sonra alev aldı: Güney Kore'nin ilk ticari uzay roketi düştü
Babacan’dan Cumhur İttifakı’na yeşil ışık: Diyaloğa her zaman hazırız Babacan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık: Diyaloğa her zaman hazırız
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti
Emre Mor’dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe Emre Mor'dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe
Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı 3.5 yıllık imza Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza
Yerlikaya’dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama
Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 901’de yıktı Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı
İşte Esenboğa’dan kalkan uçağın düşüş anı İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı
Düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad 5 yıldır görevdeydi Düşen uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad 5 yıldır görevdeydi
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Barcelona’yı son nefeste devirdi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona'yı son nefeste devirdi
Beşiktaş’tan maç sonunda üst üste gönderme Beşiktaş'tan maç sonunda üst üste gönderme

18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
17:48
TBMM’deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
TBMM'deki taciz skandalında istenen cezalar belli oldu
17:47
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan yıldız için 200 milyon sterlin
17:35
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
Asgari ücretten sonra memur ve emekli zammında da tablo netleşti
17:10
İşte Ankara’da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
16:58
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş’ten ’’Yok artık’’ dedirten altın tahmini
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten ''Yok artık'' dedirten altın tahmini
16:42
Sadettin Saran’ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
16:38
4.5 yıllık anlaşma Fenerbahçe ilk transferini yaptı
4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı
15:37
Refah payı gelecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntülerine sert yorum
15:03
Önce oğlu sonra annesi Bir gün arayla balkondan düşerek can verdi
Önce oğlu sonra annesi! Bir gün arayla balkondan düşerek can verdi
14:06
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran’dan yeni hamle
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 18:40:31. #7.12#
SON DAKİKA: Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.