Girne'deki can pazarında onlarca kişiyi hayatını kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne'deki can pazarında onlarca kişiyi hayatını kurtardı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasıyla yaşanan facianın ardından kurtarma çalışmalarının ilk anlarına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Olay sırasında bölgeye yakın olan yat işletmecisi Fırat Gencer, gemiyi gördüklerinde fırtınalı hava nedeniyle endişelendiklerini, peş peşe dört patlama gördükten sonra Sahil Güvenlik’e haber verdiğini anlattı. Gencer, kendi teknesiyle yaklaşık 35-40 kişiyi kurtardıklarını ve 15-20 çocuğu mendireğe ulaştırdıklarını söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasıyla sonuçlanan facianın ardından kurtarma çalışmalarının ilk anlarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay sırasında bölgeye yakın bir noktada bulunan yat işletmecisi Fırat Gencer, geminin batmasından önce yaşananları ve ardından gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonunu anlattı.

“BU HAVADA SEYİR Mİ YAPILIR?” DEDİK

Kıbrıs Postası'nın haberine göre Fırat Gencer, geminin denize açıldığı saatlerde otelin sahilinde bulunduğunu söyledi. Denizin oldukça sert ve fırtınalı olduğunu belirten Gencer, yolcu gemisinin hareket ettiğini gördüklerinde hava koşulları nedeniyle endişelendiklerini ifade etti.

Gencer, o sırada kendi aralarında, “Bu havada seyir mi yapılır?” şeklinde konuştuklarını aktardı. Bir süre sonra denizin üzerinde turuncu renkte bir şeyin patladığını gördüğünü anlatan Gencer, bunun ardından durumdan şüphelendiğini belirtti.

PEŞ PEŞE DÖRT PATLAMA GÖRDÜ

Denizdeki turuncu görüntünün kısa süre içinde ikinci, üçüncü ve dördüncü kez ortaya çıktığını söyleyen Gencer, bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdiğini aktardı.

Gencer, ilk ihbarının ardından kendisine herhangi bir olay bildiriminin ulaşmadığının söylendiğini ifade etti.

Ancak kısa süre sonra Sahil Güvenlik tarafından yeniden arandığını belirten Gencer, o anları şöyle anlattı: “Akabinde 5 dakika sonra aradı ve ‘Tekne batıyor’ ihbarı verdi. Bizim teknemiz karadaydı. Suya atlayıp ilk gidenlerden biriyim ben. Sahil Güvenlik de hemen yanımızda geldi.”

TEKNESİYLE ONLARCA KİŞİYİ KURTARDI

İhbarın ardından kendi tekneleriyle bölgeye hareket ettiklerini belirten Gencer, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Denizde bulunan yolcuları teknelerine almaya başladıklarını anlatan Gencer, ilk etapta yaklaşık 35-40 kişiyi teknelerine çıkardıklarını ifade etti.

Teknenin kapasitesinin dolmasının ardından kurtarma çalışmalarını özellikle bebek ve çocuklara yoğunlaştırdıklarını belirten Gencer, denizde bulunan can sallarındaki çocukları da tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Kıbrıs, Gündem, Güncel, Girne, Son Dakika

Son Dakika KKTC Girne'deki can pazarında onlarca kişiyi hayatını kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    var bu işte bir iş. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Fransa’yı fırtına vurdu, tenis toplu büyüklüğünde dolu yağdı Fransa'yı fırtına vurdu, tenis toplu büyüklüğünde dolu yağdı
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada 1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama 10 milyar liralık Hazine taşınmazı vurgununda 10 tutuklama
Dev soruşturmada çarpıcı bilanço Dev soruşturmada çarpıcı bilanço
Bu neyin öfkesi Babası yaşında adamı defalarca kaputa vurdu Bu neyin öfkesi? Babası yaşında adamı defalarca kaputa vurdu
Feci kaza: Otomobil bu hale geldi Feci kaza: Otomobil bu hale geldi
Tam bir kamyon dolusu Emekler saniyeler içerisinde yok oldu Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu

22:32
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti
21:52
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında penaltı bekledi
21:03
Süper Lig’de inanılmaz maç 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 904’te kazandılar
Süper Lig'de inanılmaz maç! 25. saniyede gol yedikleri mücadeleyi 90+4'te kazandılar
21:00
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır
20:33
Canlı anlatım: İkinci yarı da golle başladı
Canlı anlatım: İkinci yarı da golle başladı
20:07
Arda Güler’e 4 dakika yetti
Arda Güler'e 4 dakika yetti
20:03
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü
19:59
Maça damga vuran kare Mbappe golünü attı, Ester’e armağan etti
Maça damga vuran kare! Mbappe golünü attı, Ester'e armağan etti
18:35
Girne’deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8’e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 22:59:44. #7.12#
SON DAKİKA: Girne'deki can pazarında onlarca kişiyi hayatını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement