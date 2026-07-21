GNC Makina, Alman teknoloji devi Heimatec'in Türkiye'deki tek yetkili distribütörü oldu - Son Dakika
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GNC Makina, Alman teknoloji devi Heimatec'in Türkiye'deki tek yetkili distribütörü oldu

GNC Makina, Alman teknoloji devi Heimatec\'in Türkiye\'deki tek yetkili distribütörü oldu
21.07.2026 10:52
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CNC takım tezgâhları sektörünün önde gelen şirketlerinden GNC Makina, Almanya'nın hassas takım sistemleri alanındaki lider üreticilerinden Heimatec ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Yapılan anlaşmayla birlikte GNC Makina, Heimatec'in Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olarak faaliyet gösterecek. İş birliği sayesinde Türk sanayisi; yüksek hassasiyet gerektiren üretim süreçlerinde kullanılan premium takım teknolojilerine, mühendislik desteği ve güçlü satış sonrası hizmet altyapısıyla birlikte erişebilecek.

Üretimde verimlilik ve hassasiyet ihtiyacının her geçen gün arttığı bir dönemde hayata geçirilen anlaşma, yalnızca yeni bir distribütörlük iş birliği olmanın ötesinde; takım tezgâhları sektöründe uçtan uca çözüm yaklaşımını güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor. GNC Makina, Heimatec'in geliştirdiği yüksek hassasiyetli takım sistemlerini Türkiye pazarına sunarken, bu teknolojileri temsil ettiği CNC tezgâhlarıyla entegre ederek üreticilere komple üretim çözümleri sağlayacak.

Makine ile takım teknolojisi aynı çatı altında buluşuyor

On beş yılı aşkın süredir CNC takım tezgâhları alanında faaliyet gösteren GNC Makina, bugüne kadar gerçekleştirdiği binlerce makine kurulumu, yüzlerce anahtar teslim proje ve Türkiye geneline yayılan teknik servis organizasyonuyla sanayicilerin çözüm ortağı konumunda bulunuyor. Nakamura-Tome, Victor Taichung, Vision Wide ONA EDM ve ARBURG gibi dünyanın önde gelen markalarının ardından Heimatec'in de ürün portföyüne eklenmesiyle şirket, üreticilere yalnızca makine değil; üretim hattının tamamını kapsayan mühendislik çözümleri sunabilecek.

İş birliği kapsamında Heimatec ürünleri bağımsız bir ürün grubu olarak sunulmasının yanı sıra, yeni kurulacak CNC tezgâhlarında standart proje yaklaşımının bir parçası olarak da kullanılacak. Böylece üreticiler, makine ve takım teknolojisini tek merkezden planlayarak daha yüksek üretim verimliliği, daha kısa çevrim süreleri ve daha düşük operasyon maliyetleri elde edebilecek.

GNC Makina, Alman teknoloji devi Heimatec'in Türkiye'deki tek yetkili distribütörü oldu

"Üreticilere komple üretim çözümleri sunacağız"

İş birliğini değerlendiren GNC Makina Genel Müdürü Gökhan Yıldız, üretimde sürdürülebilir verimliliğin yalnızca güçlü makinelerle değil, doğru takım teknolojileriyle mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sanayicilerin beklentileri artık yalnızca kaliteli bir makine satın almakla sınırlı değil. Üretim süreçlerini optimize eden, verimliliği artıran ve operasyonel sürdürülebilirliği destekleyen bütünleşik çözümler talep ediliyor. Heimatec iş birliği de tam olarak bu vizyonun bir parçası. Artık müşterilerimize yalnızca CNC tezgâhı değil, yüksek hassasiyetli takım teknolojileriyle desteklenen komple üretim çözümleri sunabileceğiz."

Yıldız, GNC Makina'nın yalnızca ürün tedarik eden bir şirket olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu iş birliğiyle premium takım teknolojilerini güçlü mühendislik altyapımız, proje yönetimi kabiliyetimiz ve satış sonrası servis organizasyonumuzla birleştiriyoruz. Amacımız, üreticilerin yatırımından en yüksek verimi almasını sağlayacak uzun soluklu çözüm ortaklığı modeli oluşturmak."

"Türkiye, Heimatec için stratejik bir büyüme pazarı"

Heimatec Satış Direktörü Dirk Hund ise Türkiye'nin üretim gücü ve sanayi altyapısıyla Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye, gelişmiş üretim altyapısı ve güçlü sanayi ekosistemiyle Heimatec için stratejik öneme sahip pazarlardan biri. GNC Makina'nın teknik uzmanlığı, yaygın servis organizasyonu ve pazardaki güçlü konumu sayesinde çözümlerimizin Türkiye'de doğru şekilde konumlanacağına inanıyoruz. Bu ortaklığın yalnızca ürün satışından ibaret kalmayacağına, uzun vadeli teknik iş birlikleriyle üreticilere önemli katma değer sağlayacağına inanıyoruz."

Türkiye genelinde yaygın erişim hedefleniyor

GNC Makina, Heimatec markasını güçlü mühendislik altyapısı ve satış sonrası hizmet organizasyonuyla Türkiye sanayisinin kullanımına sunacak. Ürünler, yeni makine projelerinin yanı sıra şirketin dijital satış platformu Indusmarkt üzerinden de üreticilere hızlı ve kolay erişim imkânı sağlayacak. İş birliğiyle üreticilerin verimlilik, hassasiyet ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen bütünleşik çözümler sunulması hedefleniyor.

Bu stratejik iş birliğiyle GNC Makina, yalnızca CNC takım tezgâhlarında değil; hassas takım teknolojileri alanında da Türkiye sanayisinin referans çözüm sağlayıcılarından biri olmayı hedefliyor.

Şirket Haberleri, Son Dakika

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