Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi - Son Dakika

Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi

07.10.2020 09:41
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi, System.String[]

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, iş insanı 70 yaşındaki Turhan Şahin tarafından 52 dönümlük arazide deneme, araştırma amaçlı oluşturulan, 1300 fidanın yer aldığı avokado bahçesi dikkat çekiyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, iş insanı 70 yaşındaki Turhan Şahin tarafından 52 dönümlük arazide deneme, araştırma amaçlı oluşturulan, 1300 fidanın yer aldığı avokado bahçesi dikkat çekiyor. Aşırı soğuktan ve güneşten korumak için kafes içine alınan fidanları görenlerin kimisi füze rampası, kimisi tuvalet kimisi ise türbe zannetmesi, esprilere neden oluyor. Şahin, bekledikleri verimi almaları halinde 500 dönüm alana daha avokado fidanı dikmeyi hedeflediklerini söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Turhan Şahin, 5 yıl önce bir sohbet sırasında bahsi geçen Türkiye'nin Güney Amerika'dan ithal ettiği avokado fidanı konusunda, merak edip, araştırmalar yaptı. Şahin, araştırmalarının ardından Türkiye'de avokado yetiştirmek için kolları sıvadı. Şahin, ilk olarak Muğla'nın Ula ilçesindeki tarlasının toprak analizlerini yaptırdı. Analiz sonuçları avokado yetiştirmeye uygun çıktı. Şahin, önce deneme amaçlı 5 fidan dikti. Diktiği bu fidanlardan beklediği verimi alan Şahin, geçen nisan- mayıs ayları arasında 52 dönümlük arazisine, 800 bin TL harcayarak 1300 avokado fidanı daha diktirdi. İstanbul'da yaşayan ve fırsat buldukça Ula'ya gelerek fidanları ile tek tek ilgilenen Şahin, oluşturdukları bahçenin daha çok deneme, araştırma amaçlı olduğunu söyledi.Avokado fidanlarının 3 yıl özenli bir bakım istediğine dikkati çekip, "Adeta yeni doğmuş bir bebek gibi kundakta bakılması gerekiyor. Aşırı soğuk ve güneşten korumak için fidanların tamamını fideledik. 3 yıl boyunca suyunu, gübresini vereceğiz. Tabii ki yapacağımız bu işlemlerin hepsi, organik olacak. Bölge için iyi tarım sertifikası da aldık. 3 yılın sonunda ilk meyveleri alacağız. 4'üncü yılın sonunda başa baş diyeceğimiz meyve oranına ulaşacağız. 5'inci yılda ise ticari meyvelerimizi alıp, kendi yerli avokadolarımızı pazara sunacağız" dedi.'ÜLKEMİZDE YETİŞEN BİR BİTKİYE PARA VERİLMESİ AĞIRIMA GİTTİ'Avokado yetiştirebilmek için büyük bir yatırım yaptıklarına dikkati çeken Şahin, "Yaptığım tetkikler ve araştırmalar sonrasında Türkiye olarak biz bu bitkisi için 2019, 2020 yılları içinde Güney Amerika ve Güney Afrika'ya toplam 113 milyon dolar gibi bir para ödemişiz. Dolayısıyla bizim ülkemizde yetişen bir bitkiye para verilmesi, biraz ağrıma gitti ve 'Biz bunu yaparız' dedik. Gözümüzü kararttık böyle bir yatırıma girdik. Son teknoloji ile donatılmış bir bahçe kurduk" diye konuştu.Şahin, hedeflerinin babadan kalma 500 dönümlük arazide de avokado bahçesi oluşturmak olduğunu vurgulayıp, tamamlandığında 2.5 milyon TL'lik bir yatırım yapmış olacaklarını kaydetti.'KİMİ FÜZE RAMPASI, KİMİ TUVALET KİMİ DE TÜRBE ZANNEDİYOR'Oluşturdukları avokado bahçesi ile ilgili başlarından çok ilginç olayların geçtiğini, çok çeşitli senaryolar duyduklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Bu bölgede genelde tarla tarımı yapılıyor. Susam, buğday, mısır gibi ürünler yetiştiriliyor. Bu bölgede bizim yaptığım gibi bir dikim pek görülmüş bir şey değil. Kafes içindeki fidanlar yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Fidanların kafeslerini görenlerden kimisi Doğu Akdeniz'deki hadiselerden dolayı 'Ordu buraya füze rampası yerleştirdi. Bu kafeslerin içinde rampalar var' kimisi de 'Seyyar tuvalet kuruldu' dedi. 'buraya uzaylılar inmiş. Uzaylıların barınağı' burası diye esri yapanlar bile oldu. Burası adeta bir türbeye döndü. Yoldan gelip, geçenler buraya durup, bir bakıyor. Merak ettiklerini söyleyip, ziyarete gelen bile oluyor."


Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi
Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi

araştırma, Muğla, Füze, Ula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi - Son Dakika

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