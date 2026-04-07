Görkem Sevindik'in Filistin paylaşımı İsrail'i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj
Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj

Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj
07.04.2026 18:47
Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj
Eşref Rüya dizisiyle İsrail’de geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Filistinli mahkumlar için yaptığı çağrıyla ülkeyi ayağa kaldırdı. Sevindik’in idam kararlarını eleştiren paylaşımı sonrası İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yayınladığı videoda oyuncuyu canlandırdığı "Kadir Baba" karakteri üzerinden hedef aldı. Bakanın tehditkâr açıklamalarıyla siyasi boyut kazanan olay, ülkede diziye yönelik geniş çaplı bir boykot kampanyasına dönüştü.

Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Kadir Baba karakteri ile hayranlarının sayısını  katlayan Görkem Sevindik, Filistinli mahkûmlar için yaptığı duygusal ve sert paylaşımla İsrail’de büyük yankı uyandırdı. Dizinin popüler olduğu ülkede, İsrailli izleyiciler oyuncuya tepki göstererek yapımı boykot etme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Filistin’deki insani krize ve mahkûmların durumuna dikkat çekti. Sevindik’in özellikle çocuk mahkûmlar ve beklenen idam kararlarıyla ilgili ifadeleri, kısa sürede uluslararası bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj

"İNSANLIĞIMIZI BUGÜN GÖSTERMEYECEKSEK NE ZAMAN GÖSTERECEĞİZ?

Görkem Sevindik, özellikle Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasının onaylanmasına büyük tepki gösterdi. Ünlü oyuncu paylaşımında şu çarpıcı verilere ve çağrıya yer verdi:

"12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk... Vatanında yaşamak istedikleri ve işgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır toplamda 400 bin Filistinli şehit edildi. Şimdi dünyanın gözü önünde 12 bin insan idam edilecek. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayın, paylaşın."

Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj

İSRAİL'DEN BOYKOT KAMPANYASI 

Sevindik’in bu paylaşımı, oyuncunun rol aldığı Kadir Baba'yı canlandırdığı “Eşref Rüya” dizisinin geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail’de tepkiyle karşılandı. İsrailli sosyal medya kullanıcıları, Sevindik’in ifadelerini "provokatif" olarak nitelendirerek dizinin yayından kaldırılması ve izlenmemesi için kampanya başlattı. 

Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj

İSRAİL'Lİ BAKANDAN TEHDİT 

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik’in paylaşımı sadece halkı değil, İsrail hükümetini de ayağa kaldırdı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bizzat bir video yayınlayarak ünlü oyuncuya "Eşref Rüya" dizisindeki karakteri üzerinden yüklendi.

Bakan Ben-Gvir, yayınladığı videoda Sevindik’in canlandırdığı "Kadir Baba" karakterine atıfta bulunarak, "Hayatın boyunca asla bir baba olamayacaksın Kadir. Sen bir Türk dizisinde yaşıyor olabilirsin ama biz gerçek dünyadayız" diyerek açıkça hedef gösterdi. Ben-Gvir, paylaşımının devamında Sevindik'in savunduğu mahkûmlar için "Teröristlere sadece ölüm cezası var" diyerek idam savunmasını yineledi.

Görkem Sevindik, Eşref Rüya, Filistin, Son Dakika

Son Dakika Eşref Rüya Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    bende şunu söylemek istiyorum. bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz 49 1 Yanıtla
  • Mustafa Mustafa:
    seni çok seviyordum şimdi daha da çok seviyorum adamsın aslan kardeşim … 47 1 Yanıtla
  • zafer erdoğmuş zafer erdoğmuş:
    Adamın kralısın. 34 0 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    itrailin bu terörist eylemlerini kınamaktan başka yapilan bir şey yok , bu gidişat gidişat değil 8 2 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Biz bize yeteriz aslan kardeşim kafanı yorma 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj - Son Dakika
