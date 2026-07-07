“Göz Çizdirme” Eskide Kaldı: Yeni Nesil Lazer Tedavileri ile Tanışın - Son Dakika
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“Göz Çizdirme” Eskide Kaldı: Yeni Nesil Lazer Tedavileri ile Tanışın

“Göz Çizdirme” Eskide Kaldı: Yeni Nesil Lazer Tedavileri ile Tanışın
07.07.2026 15:25
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Veni Vidi Göz Grup Kocatepe merkezi hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Veysel Öztürk, halk arasında “göz çizdirme” olarak bilinen lazer göz tedavilerinin günümüzde ileri teknolojiyle, kişiye özel planlamayla ve farklı yöntem seçenekleriyle uygulandığını belirtti

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurları, günlük yaşamda net görmeyi etkileyebilen göz problemleri arasında yer alır. Halk arasında bu sorunların lazerle düzeltilmesi uzun yıllardır “göz çizdirme” olarak ifade ediliyor. Ancak günümüzde kullanılan lazer teknolojileri, bu eski tanımın çok ötesine geçmiş durumda.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Veysel Öztürk, “Göz çizdirme ifadesi toplumda yerleşmiş bir tabir olsa da bugün yaptığımız işlemleri bu kelimeyle sınırlamak doğru değil. Artık kişiye özel ölçümlerle planlanan, farklı göz yapılarına göre seçilebilen yeni nesil lazer yöntemlerinden söz ediyoruz.” dedi.

“Göz çizdirme” ifadesi nereden geliyor?

“Göz çizdirme” ifadesi, geçmişte göz numaralarının cerrahi yöntemlerle düzeltilmesine yönelik halk arasında oluşmuş bir tanımlamadır. Eski dönemlerde korneaya kesi uygulanarak yapılan bazı yöntemler ve lazer tedavilerinin göz yüzeyinde şekillendirme yapması, bu ifadenin yaygınlaşmasına neden olmuştur.

Ancak günümüzde kullanılan lazer sistemlerinde amaç gözü “çizmek” değil, kornea dokusunu hastanın göz numarasına ve göz yapısına göre hassas biçimde yeniden şekillendirmektir. Bu nedenle “göz çizdirme” ifadesi artık yeni nesil lazer teknolojilerini anlatmak için yetersiz kalmaktadır.

Yeni nesil lazer tedavileri hangi göz problemlerinde gündeme gelir?

Lazer göz tedavileri; miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarında, uygun hastalarda değerlendirilebilen yöntemlerdir. Burada en önemli nokta, her hastanın lazer için uygun aday olmayabileceğidir.

Hastanın yaşı, göz numarasının stabil olup olmadığı, kornea kalınlığı, kornea haritası, göz kuruluğu durumu, retina sağlığı ve genel göz yapısı ayrıntılı şekilde incelenmelidir. Bu değerlendirme sonucunda hangi yöntemin uygun olduğu belirlenir.

Günümüzde hangi lazer yöntemleri kullanılıyor?

Bugün lazer göz tedavilerinde farklı teknolojilerden yararlanılmaktadır. Bunlar arasında No Touch Lazer, LASIK/ iLASIK, SMILE ve SILK gibi yöntemler öne çıkmaktadır. Her yöntemin uygulanma şekli, iyileşme süreci ve uygun olduğu hasta profili farklı olabilir.

No Touch Lazer olarak bilinen yöntemde göz yüzeyine temas edilmeden, uygun hastalarda kornea yüzeyinden lazer uygulaması yapılabilir. LASIK ve iLASIK yöntemlerinde korneada kapakçık oluşturularak lazer planlaması yapılır. SMILE ve SILK gibi lentikül temelli yöntemlerde ise femtosaniye lazer teknolojisiyle farklı bir cerrahi yaklaşım kullanılır.

Burada önemli olan, hastanın “hangi yöntemi istediği” değil, göz yapısı için hangi yöntemin daha uygun olduğudur.

Lazer yöntemi nasıl seçiliyor?

Lazer yöntemi seçilirken yalnızca göz numarasına bakılmaz. Detaylı göz muayenesi, kornea topografisi, kornea kalınlığı, göz bebeği çapı, göz kuruluğu değerlendirmesi ve hastanın yaşam tarzı birlikte ele alınır.

Örneğin masa başında uzun süre çalışan bir kişiyle aktif spor yapan bir kişinin beklentileri ve göz yapısı aynı olmayabilir. Aynı şekilde ince korneaya sahip bir hasta ile kornea yapısı daha uygun olan bir hasta için aynı yöntem önerilmeyebilir.

Bu nedenle lazer tedavisinde doğru yaklaşım, “herkese aynı yöntem” değil, “kişiye uygun yöntem” anlayışıdır.

Teknoloji bu alanda neyi değiştirdi?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte lazer göz tedavilerinde ölçüm, planlama ve uygulama süreçleri daha ayrıntılı hâle geldi. Kornea haritalama sistemleri, kişiye özel lazer planlamaları, femtosaniye lazer teknolojileri ve gelişmiş takip sistemleri sayesinde tedavi kararı daha detaylı verilebiliyor.

Bugün lazer göz tedavilerinde asıl amaç, yalnızca göz numarasını değerlendirmek değil; korneanın yapısını, gözün biyomekanik özelliklerini ve hastanın günlük yaşam ihtiyaçlarını birlikte analiz etmektir.

“Ben göz çizdirmek istiyorum” diyen hastalara ne söylüyorsunuz?

Öncelikle bu ifadenin toplumda çok yaygın olduğunu biliyoruz. Ancak hastalarımıza şunu anlatıyoruz: Burada önemli olan bir işlem adı değil, gözünüz için doğru yöntemin belirlenmesidir.

Bir hasta No Touch Lazer için uygun olabilirken, başka bir hasta için SMILE, SILK, LASIK veya farklı bir yaklaşım daha uygun olabilir. Bazı hastalarda ise lazer tedavisi önerilmeyebilir. Bu da en az tedavi kararı kadar önemli bir sonuçtur.

Çünkü lazer göz tedavisinde başarıyı etkileyen temel unsurlardan biri doğru hasta seçimi ve doğru yöntem planlamasıdır.

Lazer tedavisi düşünen kişiler ne yapmalı?

Lazer tedavisi düşünen kişilerin öncelikle detaylı bir göz muayenesinden geçmesi gerekir. İnternetten okunan bilgiler, sosyal medyada görülen paylaşımlar veya yakın çevreden alınan yorumlar kişisel karar için yeterli değildir.

Her göz yapısı farklıdır. Bu nedenle göz numarası, kornea kalınlığı, göz kuruluğu, retina durumu ve kişinin beklentileri birlikte değerlendirilmelidir.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

“Göz çizdirme” ifadesi geçmişten gelen bir alışkanlık olabilir; ancak günümüzde lazer göz tedavileri çok daha teknolojik, çok daha kişiye özel ve çok daha kapsamlı bir değerlendirme süreciyle planlanmaktadır.

Bu nedenle önemli olan, eski tabirlerle karar vermek değil; yeni nesil lazer teknolojilerini, uygun hasta değerlendirmesini ve kişiye özel yöntem seçimini doğru anlamaktır.

Lazer tedavisi düşünen kişilerin, hangi yöntemin kendileri için uygun olduğunu öğrenmek amacıyla göz muayenesi yaptırmaları en doğru adımdır.

Göz Hastalıkları, Veysel Öztürk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Göz Hastalıkları “Göz Çizdirme” Eskide Kaldı: Yeni Nesil Lazer Tedavileri ile Tanışın - Son Dakika

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